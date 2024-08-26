日圓掀波／日相換人 將告別極度貨幣寬鬆

「岸田本身就是反對日本銀行升息的人，他的下台為升息掃去一大障礙，下任自民黨黨魁支持日本央行升息的機率大增。」

日本首相岸田文雄不再尋求連任自民黨總裁，這意味執政的自民黨9月下旬選出新總裁後，日本將有新首相。現在檯面上熱門總裁人選，多人主張應告別「安倍經濟學」極度寬鬆貨幣政策，這些論點有利於日本央行未來推動升息與貨幣政策正常化。

在總裁選舉中民調支持度位居第一的石破茂，近來表達支持日本央行貨幣政策正常化，並主張日本不應再依賴外貿，而是要透過重振內需刺激經濟成長。

石破日前接受路透訪問時表示，日本央行與全球利率趨勢接軌，是走在正確的道路上。他說，升息固然可能帶來股市暴跌等負面影響，但提高利率讓日圓升值，可降低進口成本，讓產業更具競爭力。

石破強調，出口僅占日本國內生產毛額的五分之一，日本經濟主要由內需推動。他認為，雖然日圓疲軟會讓出口導向型企業獲利，但日圓走低造成物價上揚，會讓大多數人受到不利影響。

日圓疲軟 傷害國民購買力

另一位強勢問鼎總裁大位的河野太郎，也認同日本央行應提高利率以提振日圓，並降低能源與食品成本。他日前在接受媒體採訪時強調，日圓貶值有助於出口，但日本企業多在海外設置生產設施，國內受惠有限，有必要讓日圓價位回歸正軌。

同樣主張貨幣政策正常化的還有自民黨幹事長茂木敏充。他日前呼籲日本銀行應穩步升息，明確表達貨幣正常化的決心，並警告日圓過度貶值恐不利日本經濟。

他認為，日本央行應清楚表示放棄大規模刺激計畫，以遏止日圓持續貶值，日本企業應能承受。

相較於石破、河野及茂木皆表態應告別「安倍經濟學」極度寬鬆貨幣政策，現任經濟安全保障大臣高市早苗是唯一仍支持貨幣寬鬆的下屆總裁可能人選。至於上川陽子與小泉進次郎等其他熱門人選，則尚未透露貨幣政策立場。

安倍三箭 時空背景是通縮

日本已故首相安倍晉三在2012年推出號稱「安倍三箭」經濟政策，包括極度寬鬆的大膽貨幣政策，擴大公共建設的靈活財政政策，以及鼓勵民間投資的經濟成長策略。三箭實施至今，日本已走出安倍執政時面臨的通貨緊縮陰影，2年多來日本通膨率一直高於貨幣政策制定者設定的2%目標。

不過，日本央行仍致力維持低利率，不僅導致日圓貶值，也讓進口食品、燃料和其他必需品變得更加昂貴，迫使消費者削減支出。豐田汽車等出口導向的大企業固然因此大賺錢，得以大幅加薪，面臨需求疲軟狀況的小企業卻發現，很難提高商品價格和為員工加薪。

一些經濟學家認為，消費疲軟拖累了日本經濟。日本央行保持低利率的態度，讓消費者擔心未來幾年通膨率將繼續超過薪資漲幅，因此減少消費。

紐約時報引述野村綜合研究所經濟學家木內孝秀表示，日本央行希望通過推高薪資，讓短期通膨轉化為有利經濟成長的長期通膨，但疲軟的消費支出及日圓長期走貶，顯示日本過去幾年貨幣政策有誤。他表示，如果日本央行提早幾年提高利率，日圓就不會貶值這麼多，消費者活動就會更穩定，經濟表現可能更好。

岸田在宣布不參加總裁選舉的記者會上強調，自民黨總裁選舉有必要展現變革的決心，他也呼籲下任首相持續促進薪資與投資成長，全面擺脫通貨緊縮。Kabu.com證券公司駐東京市場策略分析師河合達憲分析，岸田過去推動薪資成長雖然趕不上通膨速度，但意義重大，市場也期待願意推動改革的人。

下任日相 穩定匯率成首要

除了高市，其餘可能的自民黨總裁候選人都對貨幣正常化抱持正面態度，有利於日本銀行推動政策。

日圓匯價長期低迷確實重傷岸田，超低利率的日圓和其他經濟體產生巨大鴻溝，並帶給日圓沉重壓力，讓民眾對薪資上漲無感，管理日圓匯率已成為繼任者無法迴避課題。

農林中金總合研究所首席經濟師南武志則認為，透過日圓貶值以增加出口、提升國內生產毛額的時代已落幕，當前的日本渴望匯率穩定的氣氛，有利日銀推動相關政策。

再者，岸田本身就是反對日本銀行升息的人，他的下台為升息掃去一大障礙，下任自民黨黨魁支持日本央行升息的機率大增。

不過，由於日本上次升息引發全球股市大跌等金融市場動盪，日銀主管已暗示今年內不會升息，短期內日本央行可能不會有大動作，以免影響金融市場。