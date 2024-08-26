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國際周報

聯合報／ 本報記者郭崇倫、記者許珮絨整理

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／美國修訂核武戰略計畫 為因應中俄朝核威脅做準備

美國總統拜登今年3月同意重新定位核武戰略計畫，首度將「威懾戰略」聚焦於應對中國大陸核武快速擴張的威脅；為因應未恐捲入與中國大陸、俄羅斯及北韓的衝突，在歷經數十年核武裁減後，美國已開始準備新一輪核武競賽。相關消息可能是美方故意透露，盼逼中方回談判桌，但北京並不感興趣，而是主張雙方可談「互不先使用核武」的協議，不過美國不願意，而是盼共同減少手中的核武。中方認為自己才剛開始增加核武，若現在減少會處於不利地位，因此不願接受此提議。

亞太局勢／越共總書記首次訪陸 背後有雙方對政經利益的期待

越共總書記蘇林上任15天就訪問中國大陸，給北京很大面子。但事實上，蘇林權力基礎仍不穩，極需中方支持；其次，中越經濟關係正在加強，蘇林此行確定兩條新鐵路計畫，北京願推動這些建設，主因為中國許多勞力密集型產業轉移到越南，急於解決兩國鐵路軌距不一致，對河內來說強化交通也有助經貿發展。

國際焦點／「賀華配」正式獲提名 民主黨人盼執政黃金8年再現

今年美國民主黨全代會氣氛有如2008年，當時歐巴馬獲提名選總統，開啟民主黨執政的「黃金8年」，現在絕大多數民主黨人都盼能複製當年，在16年後再創賀錦麗時代。歐巴馬的影響力至今仍相當深遠，除了協助賀錦麗募款、拍競選廣告，其在2008年和2012年競選團隊班底更紛紛加入賀錦麗團隊，2008年的競選總幹事普洛夫現已進駐競選團隊。

核武 民主黨 美國

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