日圓掀波／經濟失落30年 弱勢日圓是救星？

日本經濟陷落長達30年，日本銀行（中央銀行）終於在7月大膽跨出第一步、宣布升息，未料卻掀起全球股災。日本央行該不該升息，引發學者論戰，而目前日本經濟最大問題在哪？有機會擺脫過去失落30年悲情嗎？

內部消費衰退難解

學者認為，儘管日本近幾季外國觀光很強，但內部消費季增仍是衰退，貿易逆差也未改變，今、明兩年都不會太好；另有學者直言，日本須維持弱勢貨幣，外資才能增加投資，日本出口及消費都有機會好轉，一旦升息，日本經濟沒有好轉機會。

台經院第六所所長吳孟道對日本目前經濟情勢持悲觀看法，因為從日本官方兩大機構內閣府及日銀預測指出，今年與明年經濟成長率都在1%左右，比過去約2%還差，主要問題仍在消費。儘管拜日圓貶值之賜，外國觀光客消費力大增，使得日本過去幾季觀光數據很好，但內部消費還是衰退，消費占日本GDP（國內生產毛額）56%，消費弱代表經濟不好。日本出口雖回到正成長，整體貿易仍是逆差，即使大幅貶值對出口有幫助，未反映在實際經濟增長。

中小企業仍多負債

吳孟道說他認同之前國際媒體對日本經濟分析，日股近來大幅攀升，因大企業獲利確實不錯，以前會讓利給占八、九成的中小企業，但這幾年不太轉利，以致股市表現與實體經濟背離，即中小企業未在股市好轉中獲得好處，以致壓抑日本經濟。他說，也許日本大企業已擺脫以前資產負債衰退，開始積極投資，但很多中小企業資產仍負債，日本短期要快速跳脫低成長並不容易。

至於過去大家熱議的前首相安倍晉三射出的三支箭（分別為「大膽的貨幣政策」、「機動財政政策」及「引導民間投資的成長戰略」），究竟發揮了多大作用？吳孟道認為，通膨是國際大環境，供給端的全球物價上漲，將成本推上來，不是需求帶上來，但如何由供給轉到需求端拉動，才是正向循環。否則反而是生產成本增加，對消費者是壓力。

或可舒緩長期通縮

中央大學經濟系教授吳大任表示，日本經濟已失落30年，長期有通貨緊縮疑慮，因此弱勢日圓利大於弊，貶值可讓進口價格上升，雖會造成通膨，但日本通膨最高僅2%多，比起美國最高到9%不能比。且根據他長期進行消費者信心指數調查，若家庭經濟變好，物價漲一點，民眾感受就不深刻，因此日圓貶值若能帶動股市及經濟，還是利大於弊。

吳大任強調，大家都知道匯率會影響出口，維持弱勢貨幣對出口有利，若日本要重振出口榮景，維持弱勢日圓有必要性，也才能吸引有競爭力的廠商投資；過去日本經濟低迷造成通縮，走向惡性循環，若貶值提振觀光、創造就業，工資也可上漲，所得變多，民眾敢消費，經濟才可能走向正向循環。

至於安倍三箭提到要有產業政策，吳大任強調，若有更多製造業投資帶動經濟當然更好，但無論有沒有新的產業，從日本7月底央行決定升息馬上造成各種效應，可見維持弱勢日圓重要性，他只能說：「若日圓貶值，日本有機會帶動經濟，但一旦升息，連這個機會都沒有，不升息才是正確決策」。

產業政策非常重要

但也有學者樂觀看待，中經院副院長王健全認為，日本已脫離長年通縮，無論是轉為通膨還是股市大漲，經濟都在回溫，若要讓日本整體經濟體質改善，產業政策仍極重要，目前如半導體、軍工產業都看到曙光，他認為日本經濟可望緩步改善。

對於日本央行意外升息，王健全認同日本貨幣政策也必須轉向，雖然升值不利日本出口，但只要升息幅度不大，對日本應該比較好。