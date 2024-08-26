日圓掀波／日本成全球金融風暴中心

7月底看貶日圓的氣氛觸及近7年的最高水準，日本銀行（日本中央銀行）卻出乎各界預料，突然宣布升息，不僅重創日股，在全球金融市場更掀起翻天覆地的巨浪。

「在海外套利的日本資金在各金融資產平倉，回流日本，引爆全球股災，彭博日前甚至以日本成為「全球金融風暴中心」來形容。」

短短一周 全球資金大挪移

過去一年，日本一直是金融投資的寵兒，日圓、日股都獲投資人青睞，但7月底過後的短短一周，卻顛覆世界對其市場和經濟預期。在日本宣布17年來二度升息後，帶動日圓大幅升值，削弱原本有利可圖的「套利交易」（Carry Trade），引發全球資金大挪移，造成金融市場劇烈波動。

美股原已因科技龍頭股財報及就業指標不理想，日銀此時升息更雪上加霜，日圓先前的急升衝擊出口產業，日股跟著重挫，資金大挪移引爆8月初全球股災。

日圓匯價 近兩月雲霄飛車

日圓匯率更是有如坐雲霄飛車，二個多月來，日圓匯率先是貶破160價位，接著又升至153、154附近，日銀一升息，不但直接升破150關卡，甚至一度升至141日圓兌1美元的匯價。但令人意料不到的是，才不過半個月的工夫，日圓匯率竟然在8月16日又貶回149兌1美元的價位。逼得日銀副行長內田真一出面向投資者保證，在市場持續不穩定的情況下，央行不會再升息。

不過，日本央行總裁植田和男23日出席國會聽證會時說，7月升息是因經濟形勢符合央行展望，他相信迄今為止的政策調整合適，而若經濟成長和通膨形勢符合預期，調整寬鬆政策的立場不會改變。他承諾將謹慎傳達日本央行的政策想法。

在植田發表談話後，日圓兌美元匯價應聲升值0.32%至145.82。

日銀言論對市場動見觀瞻，分析認為，日本市場包括股票、債券、日圓、信貸等，全都處於全球投資者密切緊盯且憂心忡忡的中心。

美零售優於預期 美元走強

合庫金首席經濟學家徐千婷認為，要研判日圓未來匯率除了觀察日本政府的貨幣政策之外，美國的態度和經濟面的影響非常重要，例如，美國7月零售銷售優於預期、初次請領失業金人數連二周回降低於市場預期，一度削弱市場原本對聯準會將在9月積極降息2碼（0.5個百分點）的預期，帶動美元走強，日圓匯價自然走弱。

1987年的廣場協議，使得日本經濟進入失落的30年。已逝的日本前首相安倍晉三任內才有所謂的「安倍三箭」，要恢復日本的經濟實力，其中最重要的一箭就是日圓匯率，匯率貶值對日本擴張出口產業絕對有幫助。

正因如此，先前日圓升值，使日股大受衝擊。國泰世華銀首席經濟學家林啟超分析，日圓匯率貶值對於日本龍頭企業如豐田汽車的海外獲利，會產生可觀的匯兌利益，直接影響財報表現。

川普若當選 勢必影響匯率

徐千婷指出，除了考慮經濟面因素之外，日本政府也有其須考量的政治問題，日圓貶值，衝擊的就是日本國內的物價，尤其進口物價大升，直接衝擊日本民眾的購買力。不論哪一黨執政，都會擔心由於日圓過度貶值引發的民怨會否威脅其政權。

另一個政治問題，則在美國。徐千婷舉例，美國總統候選人川普就曾發聲美國匯率太強影響其出口表現，這句話也意謂他認為台幣、日圓這些亞洲貨幣不能太弱，11月美國大選若川普當選，勢必影響日圓走勢。