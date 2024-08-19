美中台關係／北京強力打擊台獨分子 催化風險將阻礙兩岸交流

兩岸緊張局勢下，中國大陸國安部13日突發文宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」，打掉一大批在大陸布建的間諜情報網絡。陸委會對此嚴正譴責，表示相關宣稱如果不是為了誇大業績、吹牛膨風，就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊且不明確的法律濫權羈押，提醒國人謹慎思考赴陸的必要性。過去中國大陸公布所謂台灣間諜案件屈指可數，現在卻喊出破獲上千件，無非是希望能藉成果爭取更多權力、預算，也反映近幾年來大陸國安部門無論在宣傳或權力上都更甚以往。2023年7月1日起正式施行的「反間諜法」不只鼓勵全民抓間諜，更加強搜查入境者的手機和電腦，令外資望而卻步，也成為兩岸交流的一大阻礙。

亞太局勢／岸田文雄放棄連任 多股勢力競逐下任日相

日本自民黨總裁選舉9月舉行，首相岸田文雄14日宣布不再尋求競選連任，意即日相確定換人當。根據日媒民調，自民黨前幹事長石破茂的呼聲最高，在黨員投票可能占優勢，但支持他的黨內議員並不多。緊追在後的是前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎，民調表現不錯，但年輕世代在黨內比較吃虧。值得注意的還有上屆跟岸田競爭的河野太郎，隸屬目前議會最大的麻生派，情勢對他相對有利。曾任多個內閣職務的自民黨幹事長茂木敏充、現任內閣官房長官林芳正也備受矚目。

國際焦點／烏克蘭逆襲攻進俄羅斯 政治才是主要考量

烏克蘭部隊持續進攻俄羅斯庫斯克州，烏方稱已控制俄國超過1150平方公里土地，這次逆襲主要出於政治考量，用意是要打擊普亭的威信及俄羅斯民眾對政府的信心。在俄烏戰爭進行的兩年多以來，俄羅斯經濟並未受到影響，加上兵源以志願役為主，多數俄羅斯人民對戰爭無感，但現在有10幾萬人被迫遷移避難，對俄羅斯政界和民心造成一定衝擊。