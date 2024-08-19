印尼遷都／大陸出錢出力 新首都一度被稱新北京

中國在印尼主要投資項目 製表／許珮絨 西元1527年，印度教萬丹王國征服了一座港口城市，將之命名為「雅加達」，意為勝利之城。

今年6月22日，雅加達盛大慶祝建城497年，卻也即將褪去首都的光鮮外衣，婆羅洲「努山塔拉」取而代之成為新都。

這項由印尼總統佐科威力推的計畫，資金問題首當其衝。由於印尼政府僅願意承擔兩成預算，招商成為重中之重，但原先的資方日本軟銀在兩年前宣布退出，迫使印尼尋求其他資金。

但澳洲廣播公司報導，投資人認為印尼從未有過在森林中建立一座城市的先例，同時對投資回報率缺乏明確的說明，加上佐科威即將卸任，故即使該國政府祭出諸多誘因，仍讓許多投資方望而卻步。在此之下，作為印尼最大貿易夥伴，中國大陸的參與愈顯重要。

去年10月，佐科威訪問北京參加一帶一路峰會時，大陸國家主席習近平就強調「支持相關地方和企業參與印尼新首都」。

雙方當前重要的合作除了已通車的「雅萬高鐵」，還有「區域綜合經濟走廊」、「兩國雙園」等，相關「聯委會」也早已將新首都議題納入。

有批評人士認為，中國大陸對努山塔拉的參與將使其成為「新北京」。事實上，努山塔拉設計得標的團隊「URBAN+」總部位於雅加達，新城市定位是「智慧森林城市」，這與北京市的「四個中心」城市定位顯然南轅北轍。就連知名的美國「外交家」雜誌都坦言把努山塔拉稱為新北京「有些誇張」。

不過中國大陸確實有不少參與。由中國中車製造的無人駕駛快速軌道已於8月初在努山塔拉開始試運行；中信建設也有意建造市內60棟住宅大樓；葛洲壩集團多年來在加里曼丹進行了12個水電項目；中國鐵建集團也有意開發努山塔拉交通系統；多間中企表達投標參與建設通往港口收費公路的意願。另外也傳出華為已表示準備協助建設新首都。

最後值得注意的是，部分在當地投資的中企也面臨質疑，如在印尼本身水泥生產過剩的結構下，僅距離努山塔拉不到300公里的浙江紅獅水泥集團東加廠，就曾引來違規等批評，也凸顯出投資印尼新首都的複雜與敏感性。