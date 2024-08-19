智慧城市／陸協助建城 遍布全球

在21世紀的全球都市格局中，不少國家正在積極向智慧城市邁進，當中大陸企業的參與並不少見，從中也可看到陸企在跨國整合上的優勢與布局。

多國新都 陸不只參與基建

目前大陸參與建設的各國新城市，除印尼首都努山塔拉外，還有埃及新首都與「夏都」阿拉曼新城、沙烏地阿拉伯「新未來城」、坦尚尼亞的達累斯薩拉姆等。上述這些城市個案都較為偏向傳統的硬體等基礎設施，但在軟體部分，大陸科技巨頭也早有打造向海外城市出口的產品，尤其是各國的「智慧城市」。

阿里、華為 AI結合軟硬體

所謂「智慧城市」，在大陸已有多年的摸索與建設經驗，主要包含透過AI將硬體、軟體與數據的深度整合。以較為成功的重慶為例，2015年制定「深入推進智慧城市建設總體方案」以來，目前已經有「雲巴」、智慧物聯網、智慧社區、智慧醫院等設施，串聯民眾生活的方方面面，現在大陸還有眾多城市正積極朝智慧城市邁進。

目前大陸科技巨頭的布局包含阿里巴巴旗下「阿里雲」已與馬來西亞吉隆坡官方推出「馬來西亞城市大腦」項目、也在杜拜建立數據中心協助當地打造智慧城市；而華為官網近日披露的海外「政務園區網路解決方案」案例，包含南非、阿曼、塞爾維亞、墨西哥、香港的政府園區都使用了華為的產品，華為也早與肯亞簽約打造該國的孔扎為智慧城市，還包含沙烏地阿拉伯紅海大城廷布的智慧城市系統；而騰訊的智慧城市方案則已有澳門等地採用。

承建智慧交通 陸展監管力

更多大陸中大型企業則深耕海外城市的「智慧交通」領域，如江蘇省企中江國際研製的具有交通抓拍、人臉識別、公共資訊發布等多功能的「智慧路燈」，已進軍衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴；荷蘭阿姆斯特丹也採用上千台大陸製造的攝影鏡頭用於「市政任務」，大陸生產智慧路燈也在波多黎各使用。類似的由大陸企業承建的「智慧交通」項目，早已遍布亞非，凸顯大陸在城市監管方面的技術能力。

荷蘭憂遭監視 更換陸製品

但也有失敗的案子，最知名的是碧桂園在馬來西亞打造的「森林城市」，被英媒BBC等外媒形容為「鬼城」。而除了數據安全方面的問題，陸企參與智慧城市近來也引起對人權與監視的擔憂，例如近日阿姆斯特丹官員已下令更換大陸產閉路電視和交通攝影鏡頭，並限期5年完成。

谷歌智慧城案 挨批侵隱私

總體而言，智慧城市在世界上仍有一些明確拒絕的聲浪，不只是針對大陸企業，包含谷歌公司在加拿大的智慧城市方案也有眾多批評，英國衛報並以「監控資本主義」形容科技巨頭進入城市治理後對隱私問題的侵害。但是從目前大陸與西方國家關係不佳的格局來看，未來大陸的智慧城市如果要進軍西方國家或其陣營，恐會面臨更大的障礙。