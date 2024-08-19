遷都效益／遷都不是萬靈丹 失敗案例不少

國家遷都大部分與平衡有關，巴西將首都從海港城市里約熱內盧遷至內陸新城巴西利亞，被視為最成功案例。

印尼遷都引發東南亞國家關注，但實際上，自1950年代以來，許多國家出於經濟、戰略安全、政治穩定等考量，或為疏解首都圈過度擁擠的情況，會選擇搬遷首都或建立複都模式。除了印尼外，巴西、巴基斯坦、奈及利亞、哈薩克、緬甸、南韓、馬來西亞也都曾實施過相關計畫，其他正在遷都的國家還包括埃及。

巴西 成功帶動區域發展

遷都背後原因大部分與平衡有關，其中1960年巴西將首都從海港城市里約熱內盧遷至內陸新城巴西利亞，被視為最成功的案例之一，更在1987年成為首座被聯合國教科文組織列入世界文化遺產的現代城市。始建於1956年的巴西利亞位於巴西的地理中心，是時任總統庫比契克國家現代化計畫的一部分，當時由於里約熱內盧人口爆炸，且難以發揮首都在政治等方面的功能和優勢，於是選定位在高原的巴西利亞作為新都展開搬遷作業。

起初巴西利亞如美國華盛頓特區一樣，首重承擔行政職能，但隨著經濟發展，逐漸成為一個能帶動中西部開發的關鍵節點。如今巴西利亞人口將近400萬，人均GDP在拉丁美洲主要城市中名列前茅，成功轉變激勵許多國家起而效尤。

南韓 變更為「複都模式」

南韓的首都發展同樣面臨嚴重單極集中現象，盧武鉉在任總統期間規畫興建新都市取代首爾，惟李明博接任總統後，因遷都計畫受到質疑而廢止，實際上變更為「複都模式」。南韓在2012年啟用位於首爾以南約120公里的行政新都「世宗市」，希望藉由「副都」分散首都圈過度承載的壓力，並著眼於區域平衡發展，36個政府部會於2012年9月至2014年期間陸續搬遷至此，不過總統府、國會、國防部與外交部等仍留在首爾。

然而，首都機能分散效益卻不如預期。世界銀行駐印尼高級城市經濟學家馬庫斯李（Marcus Lee）指出，儘管許多政府辦公室都在那裡，但真正搬去那裡的人少之又少，「公務員每周通勤，他們的家人和社交生活仍然在首爾，世宗市是一座相當沒有靈魂的城市。」墨爾本大學城市政治專家阿庫托教授（Michele Acuto）也認為，人是城市成功的關鍵因素，人員如果沒有跟著轉移，格局規畫再完善也難實現預期目標。

泰國 氣候威脅考慮遷都

除了不堪負荷過度擁擠的城市病，氣候威脅也將成為遷都推力。隨著世界都市化進程加快，許多地方——尤其是熱帶地區——將變得非常脆弱，未來可能看到更多城市面臨搬遷問題，一如泰國在今年5月曾擔憂透露，由於海平面持續上升，泰國可能不得不考慮將首都自曼谷遷出，「曼谷這座城市可能無法適應世界目前的暖化趨勢，如果不作為，地勢低窪的曼谷有可能在本世紀末之前被海水淹沒」。