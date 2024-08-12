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無人武器的未來戰場…台海衝突風險升溫 美中台建構無人機戰力

聯合報／ 記者江昱蓁蔡佩蓉／綜合報導
彈簧刀無人機在空中飛行，搜索攻擊目標。圖／截自AeroVironment官網
彈簧刀無人機在空中飛行，搜索攻擊目標。圖／截自AeroVironment官網

烏克蘭無人機指揮官（呼號Aeneas）近日告訴BBC記者，「2022年，俄烏戰爭是步兵戰爭，但到今天，一半戰場已是無人機戰爭」。

未來戰爭樣貌正在改變。俄烏戰爭中，烏克蘭利用廉價小型的無人艇，成功打擊俄羅斯黑海艦隊，展現以小搏大的不對稱作戰成果；今年4月，伊朗空襲以色列，採用自殺式無人機搭配飛彈的混合空襲模式，引發各界關注。烏克蘭無人機指揮官（呼號Aeneas）近日告訴BBC記者，「2022年，俄烏戰爭是步兵戰爭，但到今天，一半戰場已是無人機戰爭」。

俄烏戰爭與以哈衝突帶來的啟示，讓各國意識到發展無人機技術的急迫與必要性，隨美中兩大軍事強國競爭升級，以及台海衝突風險增加，美國、中國大陸及台灣都在投入更多資源，積極提升無人機技術。

彈簧刀無人機是美國軍援烏克蘭的不對稱武器之一，被實際運用在俄烏戰場中。圖／截自AeroVironment官網
彈簧刀無人機是美國軍援烏克蘭的不對稱武器之一，被實際運用在俄烏戰場中。圖／截自AeroVironment官網

美「地獄景象」戰略 無人機阻中共犯台

美軍印太司令帕帕羅在新加坡「香格里拉對話」安全會議上提到，鑒於俄國入侵烏克蘭陷入長期消耗戰，北京攻打台灣將採取短暫而猛烈的戰爭模式。對此，帕帕羅提出「地獄景象」（Hellscape）戰略，即美軍在印太司令部責任區內部署上千架無人潛艦及無人機，阻擊共軍登陸艦隊，目的在於騷擾、分散及拖延入侵者，為美軍與盟友爭取足夠時間調動部隊。

這樣的想定有賴於大量投資廉價、可靠的無人載具。事實上，2023年五角大廈就宣布「複製者計畫」，擬於兩年內在多領域部署數千具低成本自主系統。這項計畫與「地獄景象」密切相關，首批採購的無人機已於2024年5月交付並部署於印太司令部責任區，嚇阻共軍在區域形成的威脅。

美國防部副部長希克斯指出，「複製者計畫」將於2025年底前交付上千具低成本的海、陸、空無人機至太平洋地區。藉由快速且大量的部署無人機網路，嚇阻中共於2027年在太平洋發動侵略，外界普遍預測屆時北京恐併吞台灣。

中國大陸無人武器 技術進步神速

中國大陸近年大力投資無人機技術，力圖在未來戰爭武器開發方面取得領先。今年中共解放軍在中外聯合軍演中頻繁測試各種無人裝備，包括：察打一體無人機、「蜂群」攻擊無人機、機器狗、無人車等。

今年5月舉行的中柬聯合軍演中，共軍首次展示智慧無人化裝備「機器狗」，可掛載步槍，迅速瞄準目標進行火力攻擊，引發國際媒體關注。上月18日的中寮「友誼盾牌-2024」聯合演習中，包括察打一體無人機、排爆機器人和履帶無人車等多種無人化裝備也融入演習。

環球時報報導，針對解放軍無人裝備在中外聯演已成常態，大陸軍事專家認為，這不僅體現無人化裝備的重要性，也展示中國大陸在無人裝備研製運用方面的進步。

美對台軍售 提升台灣不對稱戰力

隨著中國大陸不斷發展無人機技術，無人機對台灣的威脅愈來愈大。美國智庫「新美國安全中心」近期發布報告，分析台海戰爭中的無人機角色，報告指出：「中國擁有龐大的無人機隊，這可能使其在台海戰爭中占據優勢。」

報告認為，中國大陸的無人機數量超過美國，並且成本較低。美國應優先發展低成本的遠程無人機，以應對距離遙遠的劣勢。報告也建議台灣發展針對近距離作戰的廉價小型無人機，以及研究如何將無人機與地面火力部隊整合。

面對中國大陸武力威脅，台灣一直推動本土無人機作戰能力。美國在台灣無人機發展方面發揮關鍵作用，近期宣布對台軍售價值3.6億美元的攻擊型無人機，協助台灣提升不對稱戰力。

攻擊型無人機如何運作

美國近期宣布對台出售兩款攻擊型無人機，攻擊型無人機正式名稱為「遊蕩彈藥」，其使用概念非「飛機」，而是用於撞擊目標的「彈藥」。以我國採購的「彈簧刀300型」為例，可滯空20分鐘以上，若鎖定敵方目標，可以時速160公里衝撞引爆，可殺傷人員與輕裝甲目標。

彈簧刀無人機操作步驟：

1.彈簧刀300型無人機機身長約60公分，可由小型發射管發射至空中，單兵即可操作。發射後機翼會自動展開。

2.彈簧刀無人機採用攝影機和GPS導引，可由操作者手動遙控，也可預先設定攻擊路線，自行尋找目標。

3.一旦發現可攻擊目標，操作者再指揮無人機鎖定目標俯衝撞擊爆炸。

無人機 美國

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