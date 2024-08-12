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台灣推動無人機產業 學者：嚴格「去紅化」恐致成本提升

聯合報／ 記者程嘉文／綜合報導
無人機產業已在政府規劃下，在嘉義成立研發中心與生產中心。取自臉書@亞洲無人機 AI 創新應用研發中心
無人機產業已在政府規劃下，在嘉義成立研發中心與生產中心。取自臉書@亞洲無人機 AI 創新應用研發中心

蔡政府時代宣告重點發展無人機產業，隨著無人載具在軍事上運用愈來愈廣，「無人機國家隊」能否強化國防與產業發展，為台灣助一臂之力，更受矚目。軍方官員透露，我方對無人機產業鏈努力「去紅化」的成績，目前堪稱全球第一，未來目標也就是，設法以代工身分，打入美製無人機的產業鏈。不過，業界、學界認為，如此理想有一定可行性，關鍵還是我方產品技術與價格競爭力。另外，產業鏈「非紅」要到什麼程度，是政治而非技術問題。

據了解，國防部新成立DIU（先進國防科技小組）的一大功能，就是設法將國內產業鏈打入美國的軍火供應鏈，替台灣廠商與國際大廠媒合，成為代工業者。我方評估自認最有可行性的項目，就是火藥、炸藥之類軍用化學產品，以及無人機。

虎尾科大飛機工程系副教授林中彥指出，以我國產業界能力而言，製造無人機不是問題，真正的技術挑戰在航電系統與軟體調校。另一個麻煩是，無人機產品迭代更新速度非常快，往往一年半載就過期，現在全力開工生產，可能很快就落伍。

林中彥認為，若是無關發射資訊的機械零組件也堅持「去紅化」，不能與中國大陸有關，反而會傷害國內無人機產業。台灣的市場與產業規模不大，不可能樣樣都自己做，例如馬達不能是大陸製，那麼裡面的線圈可不可以？是否所有零件都須自產？甚至進一步，使用的金屬原料，是否也不能來自對岸？

林中彥指出，如果無人機用了大陸製馬達，所偵蒐的資訊就會被自動傳回中國，這根本是超乎世界水準的「黑科技」。而且科研計畫預算有限，如果嚴格限定不能使用大陸製品，可能導致成本提升，擠壓真正用於開發新技術的資源。

至於日前華爾街日報報導提及雲台（攝影機的穩定系統），林中彥認為並非絕對必要，例如俄國在俄烏戰爭中使用的固定翼無人機，就沒有配備雲台，也建立不少功勞。然而中國大陸因為大量生產的規模經濟，其製造的雲台或其他零件，價格常與其他國家產品有很大落差。這時就又回到，是否所有零件都不可以與紅色產業鏈相關的問題。

業界人士說，在部分硬體零件上，國內業者的實力確實不錯，但導控軟體方面的能力還明顯落後，必須要靠別人。而且我方在無人機產業的對手，不僅是大陸品牌，還有很多國際知名大廠，所以要問的是，以目前無人機國家隊的生產方向與目標，「政府的無人機政策是否認定，專注於國防相關的任務？」如果是，那競逐國際商用市場，顯然就不是政府成立無人機國家隊的主要目標。

無人機

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