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三中全會／安全掛帥 改革不再 陸消費信心崩塌

聯合報／ 記者陳湘瑾謝守真林則宏／專題報導
中國經濟增長正在放緩，房地產市場低迷，讓消費者不敢花錢。（路透）
中國經濟增長正在放緩，房地產市場低迷，讓消費者不敢花錢。（路透）

大陸近15年經濟成長率變化 製表／陳湘瑾 圖／聯合報提供
大陸近15年經濟成長率變化 製表／陳湘瑾 圖／聯合報提供
令外界矚目甚至期待的中共二十屆三中全會7月18日閉幕後，陸股依舊低迷，沒有任何慶祝行情。股市向來被視為是經濟的櫥窗，陸股的表現不僅反映市場對三中全會的失望，上證綜指長期處於3000點保衛戰，更是中國經濟的真實寫照。

在三中全會開幕當天，大陸國家統計局公布中國今年第二季GDP較去年同期成長4.7%，不僅低於預期，也較第一季5.3%的增速有所放緩。不少經濟學家甚至開始質疑，大陸今年是否有辦法實現5%左右的增長目標？

關於中國經濟現狀，華爾街日報在一篇報導中如此形容：

“中國經濟增長正在放緩，而且更加不平衡，出口和對工廠的大量投資給經濟帶來支撐，而經濟的其他大部分領域卻萎靡不振。消費者正在控制支出，房地產市場依然低迷，地方政府債台高築，外國投資者紛紛撤資。”

而與此同時，中國人口迅速老齡化。

世界銀行最新發布的「中國經濟簡報」特別點出中國大陸的內需消費問題。官方統計數據顯示，今年上半年，大陸社會消費零售總額年比增長3.7%，還不及2019年8%增長率的一半。

信心低迷 民眾不願大額消費

消費零售年增率變化 製表／陳湘瑾 圖／聯合報提供
消費零售年增率變化 製表／陳湘瑾 圖／聯合報提供

世銀的報告指出，消費增速放緩的主因是耐用品銷售低迷。中國消費者不願意進行大額消費，部分原因是信心低迷，包括房地產業調整帶來的負面財富效應，和收入前景的不確定性。

BBC中文網早前曾在報導中解析，大陸民眾的消費信心是如何崩塌的。

59歲的郭天然新冠疫情期間在她生活的河南省買下一套房子，126平米（約38坪），加一個人民幣7萬元的車位，一共花了人民幣82萬元。

「買的時候，家裡人還建議我買個大企業的，所以就選了恒大，風險小，而且物業服務好，沒想到簽約不到半年，就『爆雷』了。」

恒大爆雷 爛尾樓達162萬戶

這房子原本是她給兒子買的「婚房」，恒大「爆雷」後，郭天然還是得每月還貸款5923元，「我家那口子（指老公）每月有固定工資，我偶爾打工，不穩定，現在每月能自己支配的也就一兩千塊錢。」

郭天然說，甚至這些錢都不敢都花了，兒子畢業沒找到合適工作，在杭州一家公司實習，甚至還需要家裡補貼。

BBC中文指出，郭天然並不是極端案例，在中國，僅恒大一家地產商留下的「爛尾樓」就達到162萬戶，涉及600萬業主。

事實上，不只大陸民眾的消費信心不足，今天中國經濟所面臨的主要問題，幾乎都與「信心」有大的關係。

外商投資 連續13個月下滑

歷年外商投資金額 製表／陳湘瑾 圖／聯合報提供
歷年外商投資金額 製表／陳湘瑾 圖／聯合報提供

大陸商務部日前公布的數據顯示，今年6月外商直接投資為連續第13個月下滑。累計今年前5個月，中國吸引外商直接投資人民幣4989億元，較去年同期又衰退了29.1%。

儘管商務部強調：「當前，外商投資預期和信心總體穩定。」然而中國美國商會今年稍早發布的2024年商務環境調查報告顯示，有50%的受訪者將中國視為全球前3大投資目的地，雖比去年的45%回升，卻仍低於前幾年平均60%的水準。

中國歐洲商會之後發布的2024年度「商業信心調查」也指出，僅13%的受訪歐企表示，目前將中國視為首要投資目的地，創該報告發布20年來的新低。

美國之音當時在一篇文章中引述管理顧問公司羅蘭貝格（Roland Berger）全球管理委員會聯席總裁戴璞（Denis Depoux）的看法表示：「歐洲企業在中國面臨愈來愈大的不確定性，這在很大程度上是由於經濟波動不穩定和政策方向缺乏可預測性。」

國安為由 突搜外企衝擊信心

導致外資裹足不前的另一個關鍵因素，則與北京當局對「國家安全」的日益重視有關。今年4月是中共總書記習近平提出「國家總體安全觀」10周年，自2014年設立「國家安全委員會」以來，大陸已陸續頒布或新修訂近10部國安相關法規。

最高領導人對於「安全」的重視，也體現在三中全會的公報中。淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳指出，在5000多字的公報中，「經濟」只出現22次，是改革開放以來最少的一次；「安全」則出現了16次，在歷次三中全會公報中從來沒有出現過這麼多次。

最新出爐的法規是修訂後的「保守國家祕密法實施條例」，將於今年9月1日實施。華爾街日報指出，在大陸國內，官方開展了宣傳活動，敦促公眾對竊取國家機密的行為保持警惕，並對外國公司展開突擊搜查和法律審查，這些執法削弱了人們對在中國大陸經商的信心。

2008年全球金融海嘯爆發後，當年經濟仍高度仰賴出口的中國大陸也遭受嚴重衝擊，時任國務院總理溫家寶不止一次公開強調，面對危機與挑戰，「信心比黃金更重要」。今天中國經濟問題癥結，正是信心集體喪失。

改革氛圍 陸人已經感受不到

三中全會7月15日開幕當天，新華社發表了萬字特稿：「改革家習近平」，文中引述1985年第1期「中國青年」一篇報導，描述當年在習近平領導下的河北正定新面貌：「山西省一位縣委書記到正定參觀，臨行前感慨：『這裡，聽不見人人喊改革，但處處在改革。』」

三中全會的「決定」提出了300多條改革措施，但今天中國大陸真正欠缺的，或許是人們已經感受不到改革開放初期那種「處處在改革」的朝氣蓬勃氛圍。

消費

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