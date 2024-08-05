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三中全會／台商出走 對陸投資遞減成新常態

聯合報／ 記者陳儷方／專題報導

隨著中國大陸勞動政策改變、產業結構調整、美中貿易戰開打，以及中國大陸國家安全政策的轉變，不僅台商對中國大陸投資遞減，日本企業及其他國家外商也逐漸撤離對中國大陸的投資，從全球政經濟勢角度分析，此投資遞減已成趨勢。

經濟部投審司統計台商對中國大陸投資，2010年來到高峰，投資金額146億美元，2011年維持高峰143億美元，自2012年下滑至128億美元後，呈現逐年萎縮趨勢，至2023年對中國大陸投資僅剩30億美元，投資金額萎縮至全盛時期的2成，在短短的十來年內就衰退成形。

台商撤離／原因1：勞動條件提高

中華經濟研究院助理研究員王國臣指出，外資撤離中國大陸有階段性，以台商而言，早期台商投資大陸多以傳統產業為主，但傳統產業面臨轉型壓力，加上中國大陸提高勞動條件及薪資要求，且對環保的標準也提高，加劇台商在中國大陸的生產成本，台商很自然會選擇離開。

台商撤離／原因2：紅色供應鏈崛起

其次是中國紅色供應鏈的崛起、產業補貼，再到近期的進口替代政策，導致台商面對中國大陸企業競爭的壓力也提升，這些都是長期因素，在經濟部的台商營運調查報告中也有顯示。

台商撤離／原因3：營商風險增加

王國臣表示，近期很重要的因素則是美中貿易戰，因美國管制產品出口至中國大陸，以及供應商回應來自於產業鏈的要求等等，再促成一部分台商撤離；同時，大陸對於美中貿易戰也做出回應，即建立自身的經濟安全，甚至已經提升到國家安全層面，因此外商在中國大陸營運時，企業無法避免地面臨更多的政治審查或監控，使得企業在中國營商的風險升高。

全球企業 加速撤離大陸

雖然每個國家撤離大陸的初始原因及速度不盡相同，但最近這幾年，尤其是美中貿易戰以來，從經濟層面，到地緣政治、投資政治風險，都在加速全球企業從中國大陸撤離的腳步，當然也包括台商在內。

2018年美中貿易戰是多數國家企業撤離的起始點，但日本的撤離比較不同，王國臣指出，日本企業在中國大陸競爭不易，台灣則是因為傳統產業的升級壓力，最典型的像紡織業，早早移往越南。

但是台商到越南後，卻有越南政治不如大陸穩定的問題要面對，同時還有原料問題，有些台商為了降低原料運費成本，又回到大陸投資，這是企業對外投資調整的過程，但台商對大陸的投資目前看來趨勢還是向下。

台商

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