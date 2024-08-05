美中台關係／一手軟一手硬能長久？陸船翻覆案模式難複製

兩件事看出台灣目前對兩岸關係是採「兩手策略。陸船翻覆案是「軟」，談判台灣派了陸委會副主委梁文傑前往，海巡署長也在公祭會場上致歉，大陸僅以泉州市台港澳辦副主任為首，可看出並不對等，台灣某種程度已妥協。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）則是「硬」。IPAC基本上和賴清德總統同調，賴總統對中國大陸仍維持強硬論述。陸方已強調陸船翻覆案不是常態，要能官方對官方溝通，還是要先承認九二共識才能談。「兩手」策略能否讓兩岸關係穩定且長久，仍有待檢驗。

亞太局勢／布林肯、奧斯丁同時出訪 鞏固印太同盟成效卻有限

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁近期花很多時間在亞太舉行會談，但效果卻有限。最有效的是美日2+2外長防長會談，雙方加強軍事合作。至於菲律賓的2+2外長防長會談，美國雖承諾提供5億軍事援助，但菲律賓最希望的是美國能重申美菲共同防禦條約，但美國仍避而不談，讓菲律賓相當失望。

國際焦點／以色列激怒真主黨、伊朗、哈瑪斯 中東情勢再添變數

不到12小時內發生兩件影響中東情勢的事件。一件是以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊殺真主黨資深指揮官舒庫爾，另一件是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅在伊朗被暗殺，這兩件事讓中東情勢再添變數。以色列本就兩面受敵，加薩戰爭未落幕，和真主黨衝突又加劇，現在還可能得面對伊朗出手，各界目前最關注的就是伊朗如何反擊。