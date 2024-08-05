三中全會／習式改革再強化？外媒失望

中共二十屆三中全會已於7月18日落幕，會議精神與措施除了是近期大陸各部委及各級政府學習貫徹的重點，外媒、外企的分析與觀察也持續進行。這場會議為會何如此受到關注？

主要原因是，自1978年底召開的十一屆三中全會啟動「改革開放」以來，歷屆三中全會基本就聚焦經濟建設與改革開放，往往對大陸發展起到決定性作用。鑒於十九屆三中全會與經濟改革無關，本次會議就成為大陸近十年來第一個重點探討經濟改革的三中。

改革開放為中國創造一個將近40年經濟年均增長約10%的黃金年代，讓原本「整個國民經濟幾乎到了崩潰的邊緣」的中國，躍升為全球第二大經濟體，人均GDP更已逼近1.3萬美元。

面對當前中國經濟再陷困境，外界無不關注這次會議能否跟四十六年前那次全會一樣，再次提出突破性改革，引領中國經濟攀上另一個高峰。從全會結束僅四天後，美中貿易全國委員會就率領蘋果、高盛、美光、波音等一眾美企訪陸，直接跟大陸副總理何立峰及外長王毅當面探詢，就可窺知他們期待的急切程度。

然而外資與歐美主流媒體對會議釋出的訊息最終卻普遍感到失望。盡管北京當局發動宣傳機器大肆宣揚全會成果，他們卻認為，全會固然對經濟有所著墨，卻未推出具體對策或作出重大改革宣示，頂多只是「習式改革」的強化版罷了。