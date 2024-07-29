極端高溫／COP29聚焦氣候融資 金額增加多少、中國大陸是否該付費成焦點

今年聯合國氣候峰會（COP29）各界關注焦點之一是氣候融資，氣候融資由已開發國家、大型經濟體提供資金，協助開發中國家降低溫室氣體排放，上一階段、2020年到2025年為每年1千億美金，本屆峰會任務將是談判下一階段新金額。全球最大二氧化碳排放國中國大陸，以及卡達等富裕國家是否該成為付費國，成為爭議點。

據聯合國最新報告指出，到2030年，發展中國家（不含中國大陸）平均每年需2.4兆美元投資，才能實現氣候目標，在更酷熱環境下保護這些國家的人民。世界經濟論壇與路透社共同發布的調查也顯示，低收入、中低收入國家經濟受氣候變遷影響的程度遠超過富裕國家，因氣候損失的GDP將是富裕國家平均的3.6倍。

一些國家已在峰會舉辦前提出期待金額。路透社報導，沙烏地阿拉伯、埃及等建議聯合國設定一年1.1兆美元目標，其中4410億美元由已開發國家提供補助。不過，COP29還未展開，談判卻已陷入僵局，6月在德國舉辦的初步會議不僅未取得突破，各國之間更存在強烈分歧。

南非氣候談判代表加塞拉（Pemy Gasela）表示，如果沒有更多財政支持，南非無法快速減碳排、落實能源轉型。但富裕國家卻對過高的目標抱持謹慎態度，對誰該付費也有不同意見。歐盟主張全球最大二氧化碳排放國、第二大經濟體中國大陸，以及人均收入較高的中東國家都該納入付費；美國也主張應增加更多國家，但美選結果的不確定性讓各國擔憂。

不過北京對此強烈反對，主張自己在1992年訂定的聯合國氣候公約中是「開發中國家」。路透報導，中國大陸談判代表在會中表示，「我們無意成為你們責任的一部分，因為我們已竭盡全力拯救世界」。

另COP29主辦國亞塞拜然今年也將在大會上提出一項新基金，該基金來自全球化石燃料主要生產商，亞塞拜然本身、世界最大液化天然氣出口國美國等都將在其中，基金將用於減緩氣候變遷，以及在發展中國家遇到重大災害時提供協助，目標為10億美元。