極端高溫／氣候變遷不只熱 五大衝擊影響全球

全球民眾剛經歷了地球近代史上最熱的一天。

全球平均氣溫連續12個月比工業化前高1.5℃ 製表／蔡佩蓉 圖／聯合報提供

據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）最新數據，7月22日全球均溫為攝氏17.16度，是1940年有監測資料以來新紀錄；氣溫更已連續13個月創新高，去年7月至今年6月，全球均溫比工業化前高出攝氏1.64度。學者曾示警，每年都是餘生最涼夏天，從數據來看一點也不誇張。

近20年 台北夏季最高溫逾35度天數 製表／蔡佩蓉 圖／聯合報提供

升溫速度之快，讓巴黎協定致力控制氣溫升幅在攝氏1.5度內的承諾遭到巨大挑戰，也影響「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」保護海陸棲地目標。對民眾而言，高溫不只體感熱，還可能讓帳單變貴，加劇通膨、颱風強度，導致GDP衰退，危及生態、影響健康。

總統府新成立的國家氣候變遷對策委員會8月上旬將舉行首次會議，10月至11月聯合國生物多樣性大會（CBD COP16）、氣候峰會（COP29）也將接連登場，人人有感的高溫與災害，讓這些攸關地球命運的會議更受關注。本報透過數據圖表，全面解析高溫帶來的五大衝擊。

極端高溫導致食品通膨 橄欖油、咖啡豆價格狂飆 製表／蔡佩蓉 圖／聯合報提供

1 帳單、食物、果汁都變貴

高溫正讓你我的帳單變貴。除因開冷氣讓住家電費帳單金額增加外，高溫還會讓通膨惡化。歐洲中央銀行和德國波茨坦氣候影響研究所的分析顯示，到2035年，氣溫上升可能使全球通膨率增加1.2個百分點，華盛頓郵報直指，更熱的世界，一切都將更昂貴。

高溫對帳單的衝擊最先反映在食物價格上，稻米、玉米、馬鈴薯等糧食作物產量都因極端氣候下滑，橄欖油、可可、咖啡豆價格也因高溫狂飆。波茨坦研究所氣候經濟學家科茨（Max Kotz）表示，食物是最容易因氣候讓價格飆升的消費品，農作物、牲畜、漁業對環境變化敏感，「高溫會讓植物缺水、影響開花和結果」。

以台灣為例，主食稻米去年產量約146萬噸，較2019年179萬噸減少18%。高雄農改場研究指出，夜間溫度升高不只讓水稻生產速度下降，還會改變穀粒體積、重量，影響吃進口中的滋味和營養，台灣稻作如何適應高溫將是未來迫切課題。

不只主食，早餐常喝的柳橙汁也是高溫受害者，熱浪、病害衝擊全球柳橙最大出口國巴西。金融時報報導，全球柳橙汁價格今年創下歷史新高，5月底紐約洲際交易所（ICE）的濃縮橙汁期貨價格幾乎是1年前兩倍。國際果蔬汁協會（IFU）主席庫爾斯（Kees Cools）表示，寒害、颶風都從未產生如此嚴重的影響，「這是一場危機」。

2030年世界平均總工時因高溫減少2.2％ 製表／蔡佩蓉 圖／聯合報提供

2 全球GDP、產能皆因高溫衰退

美國國家經濟研究局（NBER）最新研究預估，全球氣溫每升高1度，就可能導致全球GDP下降12%；世界經濟論壇與路透社共同發布、針對135個國家的調查也顯示，到2050年，全球年經濟產出將因氣候變遷損失4%，其中南亞面臨的風險最高。

高溫之所以會影響經濟，一是衝擊生產力，對農業、建築業、製造業等戶外工作產業影響尤其劇烈。世界經濟論壇指出，高溫迫使許多企業調整工作模式和工時，根據國際勞工組織（ILO）數據，到2030年，全球總工時將因高溫減少2.2%，並使全球GDP減少2.4兆美元。

二是高溫會增加企業冷卻成本，例如產品冷鏈、為工作環境和設備運作降溫等。牛津大學研究估計，到2050年，全球冷卻所需的能源將等同於美國、歐盟、日本2016年的電力容量總和。

高溫還影響全球航運。華盛頓郵報報導，巴拿馬運河正常情況下平均每月運載超過4千萬噸貨物，但從去年秋天開始，都因高溫乾旱影響通行量。國際貨幣基金 （IMF） 經濟學家魯塔（Michele Ruta）指出，研究人員觀察到，運輸每延誤1天，貿易量就會減少1%以上；企業恐因延誤或改走其他航線，多增加數百萬美元成本。

沙烏地阿拉伯、卡達等國家已禁止工人在最炎熱的中午時段於戶外工作，台灣也已發布高溫戶外作業勞工熱危害預防指引。西班牙則於去年制定新法，要求雇主若遇天氣達重大（橙色）或極端（紅色）風險時，須調整工時和工作條件；另也在新法中訂定，政府將提供受乾旱影響的公司財務支持。

3 暖化提供「燃料」 巨災風險增加

不只陸地高溫，海洋也在升溫。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據顯示，2024年4月無冰區域（北緯60度到南緯60度）海洋溫度創歷史新高，全球海面溫度達攝氏21.14度。海洋熱含量不斷上升的主要原因是溫室氣體排放增加，這些氣體使大氣中熱量無法輕易散發到太空，最後由海洋吸收。當海水熱量與水分被轉移到大氣中，就會為熱帶氣旋提供大量能量。

對民眾而言，海溫持續升高，颱風和颶風恐變多又變強。7月初席捲加勒比海和美國中南部的颶風「貝羅」（Beryl），造成百萬戶停電、至少50人死亡。以往颶風都是在8月中才出現，貝羅卻早了快兩個月，成為大西洋史上最早生成的5級颶風，科學家認為海溫異常、海洋熱含量高於過去平均值恐是禍首。

場景轉換到西太平洋，剛遠離的凱米是8年來首個登陸台灣的強烈颱風，此前颱風登台頻率降低，更曾出現長達1471天的「颱風空窗期」，也與全球暖化密切相關，造成水庫乾涸。由於海溫上升，颱風生成緯度愈來愈高，撲向中國大陸、南韓和日本的頻率增加，但儘管侵襲台灣的數量可能變少，強度卻可能更高，帶來更嚴峻的致災風險。

巨災增加連帶影響保險支出。美國財產傷亡保險協會副主席帕斯莫爾（Robert Passmore）表示，有兩件事會影響保險損失成本，一是事件發生頻率，二是損失金額，「隨著氣候變遷導致風暴、洪水和野火變得更加頻繁和嚴重，勢必會對保險費率產生影響。」

高溫每年奪走近50萬條人命 資料來源：刺胳針全球健康期刊 圖／聯合報提供

4 高溫更加致命 衝擊傳統文化

根據衛福部最新統計，今年7月起截至15日，全台因熱傷害就診累計已達470人次，約為去年同期的1.6倍。不只台灣熱，全球都在發燒，歐盟與聯合國氣候監測機構發佈研究報告指，歐洲有史以來最嚴重的30次熱浪有23次發生在這個世紀；過去20年來，與熱浪相關的死亡人數飆升30%。

美國疾病管制與預防中心研究顯示，從2004年到2018年，超過1萬名美國人死於高溫相關疾病，其中90%發生在5月至9月；美國病理學會預估，極端高溫將讓全美每年增加約10億美元的醫療費用，炎熱氣候已成一項嚴峻的公衛挑戰。

根據刺胳針倒數研究，如果全球氣溫於本世紀末上升攝氏2度，到了2050年，每年與高溫有關的死亡人數預計將攀升370%，是目前的4.7倍；世界經濟論壇更預估，到2050年，氣候變遷可能會在全球造成額外1450萬人死亡和12.5兆美元的經濟損失。

高溫不僅傷身，也危害心理健康。研究發現，溫度每升高攝氏1度，憂鬱症等精神疾病患者的死亡風險會增加近5%，與心理健康相關的住院率和自殺率也都有上升趨勢。此外，高溫還容易導致攻擊性增加，提高暴力犯罪發生率。

高溫帶來的死亡風險更衝擊全球宗教活動。今年伊斯蘭教年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）逾1300名信徒，因不堪超過攝氏50度的極端高溫而喪命。與梵蒂岡彌撒、麥加朝聖並列「世界三大宗教慶典」的大甲媽祖遶境同樣備受考驗，綠色和平統計，1988年舉辦至今遶境路線升溫已近3度，推估2050年升溫將達6度，體感溫度可能達40度以上，熱傷害風險達「危險」等級。

全球海水均溫創新高 製表／許珮絨 圖／聯合報提供

5 熱浪危及生物多樣性 海洋首當其衝

高溫也影響全球生物棲息，其中海洋物種對溫度的反應比陸地生物更加敏感。目前世界上僅有17%陸地及不到8%海洋受保護，上百萬物種瀕臨滅絕危機。聯合國警告，即使全球升溫控制在巴黎協定目標範圍的攝氏1.5度內，4分之1海洋生物賴以為生、支撐超過5億人生計的珊瑚礁仍可能消失。

此外，一項分析1955年到2010年間、4萬8661個物種分布的研究顯示，赤道地區的海洋生物數量隨溫度升高逐漸下降，且影響範圍持續擴大，魚類等生物被迫北漂將直接衝擊區域漁獲量。科學家預測，全球漁獲量在2005年至2055年之間的變化雖僅1%，但高緯度地區平均漁獲量將增加30%至70%，赤道周邊海域則會減產40%左右，衝擊赤道國家居民生計。