美中台關係／川普稱美國不應涉險保台 交易式外交為台海添變數

美國總統候選人川普對於保護台灣免遭中國入侵的想法態度冷淡，近日接受彭博專訪時指出要保衛半個地球外的島嶼存在難度，且他希望「搶走晶片生意」的台灣支付保護費，引發外界對川普對台政策的疑問。

共和黨外交看法大致可分為三派，其一是傳統「美國至上派」，相信美國可以、也應該維護全球霸權，主要代表人是前國務卿龐培歐。其二為「中國優先派」，認為美國應集中精力對抗崛起的中國大陸，副總統候選人范斯即屬此類。其三是有孤立主義傾向的「約束節制派」，主張美國不應再試圖監管全世界，應轉向關注國內問題，大部分共和黨選民及川普本人都屬於這一派。

亞太局勢／推哈瑪斯與法塔和談 北京抗衡美在中東主導地位

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織即將在北京舉行高層會晤，以化解雙方長達17年的政治分裂。中東問題的核心是以色列與巴勒斯坦，如果中國大陸在這件事情上沒有聲音，對於影響整個中東會有欠缺。

現在各方對哈瑪斯和法塔合作都有期待和考量，若巴勒斯坦兩派陣營能化解分歧、達成共識，對於加薩戰後治理和推動兩國方案將有重大助益。

國際焦點／奧班未經授權造訪中俄 歐盟揚言凍結投票權

匈牙利7月起接任歐盟輪值主席國後，總理奧班在未獲授權下先後造訪莫斯科和北京，拜會俄國總統普亭、中國大陸國家主席習近平，並在12日前往美國佛州與美國總統候選人川普會晤。

此舉讓歐盟成員國錯愕，執委會也決定所有執委下半年都不出席非正式部長會議，目前已有60多名歐洲議會議員主張剝奪匈牙利投票權。奧班認為他是在超前部署，使歐洲能制定配合方案。