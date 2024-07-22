巴黎奧運／賽事花落誰家 背後又是美中抗衡

中國大陸繼2022年舉辦北京冬奧，今年上海也出線，成為巴黎奧運滑板、攀岩、霹靂舞、自由式小輪車四項目的資格系列賽首站，上海藉此塑造出年輕、街頭的城市印象，吸引全球目光。為何中國大陸近年積極申辦奧運賽事，又為何屢次中選？中國大陸和國際奧會（IOC）都各有政治盤算。

過去奧運資格賽多由各項目國際體育組織主導，但賽事分散、難引起話題。舉辦資格系列賽是國際奧會提出的「奧林匹克2020+5」改革中一環，目標「提升及推廣邁向奧林匹克運動會之路」，選定受年輕社群關注的攀岩、霹靂舞等項目，主打假日風，並在期間釋出多隻賽事集錦、選手專訪影片，皆為擴大奧運討論度。

上海能雀屏中選，擔任這場新賽事首站的主辦城市，台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授湯添進表示，上海體育政策發展速度快，財力也雄厚，一直都想爭取舉辦大型國際賽事。在新項目確定納入後，各國都開始布局和備戰，想要在新項目中取得領先地位、有更多奪牌點，舉辦資格賽也是策略之一。

國際奧會也樂於讓中國大陸參與。熟悉大陸體壇、國際奧會運作的不具名專家表示，國際奧會贊助、權利金等收入長期由美國主導，過去曾發生過美議員強勢要求奧會主席到國會聽證，北京舉辦2022冬奧時，美國議員也曾因人權議題，施壓國際奧會重選主辦國、要求美國企業取消贊助，都讓其覺得不宜過度受制美國，需不同力量來平衡。據國際奧會官網，目前TOP贊助計畫16個合作品牌中，美國就占了5個，將近3分之1。

因此，國際奧會近年開始積極與大陸接觸，國際奧會主席巴赫在去年杭州亞運舉辦前，拜訪許多中國大陸城市，與大陸國家主席習近平、體育總局局長等人皆有碰面。

站在中國大陸角度，則想藉此強化自身國際影響力。該專家解析，大陸幫了國際奧會不少忙，例如動用政府力量要求企業贊助；也出面主辦效益較低、各國都不太想辦的冬季奧運。奧運雖是體育賽事，但背後仍有政治效益，只要辦過奧運的城市，一定會在全球留下印象，是證明國家實力、地位的機會，這些都是中國大陸現在需要的。