巴黎奧運／不一樣的奧運 爭取Z世代

巴黎奧運本周登場，今年霹靂舞、滑板、攀岩、衝浪等4個新興項目將登上奧運舞台，霹靂舞更是本屆首度列入，相較過去各界熟悉的運動賽事，顛覆許多人對奧運的認識。專家解析，國際奧會（IOC）選擇加入這些項目，除反映時代趨勢，背後有更迫切的收視與資金壓力，夕陽化的奧運急需尋找「朝陽」，以挽回年輕人、贊助商關注。

電視觀眾銳減 影響轉播廣告收入

國際奧會數據顯示，2021年舉辦的東京奧運相比2004年雅典奧運，全球電視觀眾人數大減8.5億；社群媒體、串流平台等多元管道逐漸取代電視，東京奧運合作的數位平台官方影片觀看次數為280億次，較2016年里約奧運成長139%。

收視管道轉變，直接衝擊國際奧會收入結構。台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授湯添進表示，國際奧會主要收入來源一是轉播權利金，二是TOP（The Olympic Partner）計畫的贊助商，若電視觀眾持續下滑，又沒有因應變化的策略，勢必將影響這兩大收入。

閱聽趨勢與年輕觀眾息息相關。1997年到2010年間出生的Z世代已占全球人口逾3成，隨年齡增長，具有消費潛力的Z世代漸成為贊助商關注焦點，但年輕族群卻對觀賽愈來愈不感興趣，除非賽事在社群上掀起話題。

今日美國報（USA TODAY）評論員戴斯指出，埃默里大學針對近1400人的調查顯示，Z世代中只有23%定義自己為運動狂熱者，是各世代中最低。運動賽事不再吸引人，原因之一是Z世代的社交主要在網路，對真實群體缺乏歸屬感，公民參與意願也較低，愈來愈多人認為體育迷是無意義的消遣。

傳統奧運項目 年輕人普遍沒共鳴

湯添進則觀察，年輕人對奧運舊有運動項目參與少，觀看也少，與少子化、項目親民度都有關。多數奧運項目一般人生活中很少參與，年輕人平常會玩、具有商業價值的反而是攀岩、衝浪等新增項目；少子化影響在生育率低、重視升學的東亞國家特別明顯，運動員培訓過程辛苦，「小孩生得少，父母怎麼忍心送去訓練？」

美國羅格斯大學研究團隊在東京奧運舉辦前訪問了203位Z世代，這些觀眾表示，他們主要透過TikTok、YouTube、Instagram等社群媒體關注奧運，其中對滑板、衝浪等新項目，以及運動員備戰過程、成長故事等素材較感興趣。該調查最後提出建議，奧委會若想將Z世代轉為奧運粉絲，就需持續增加新項目和元素。

國際奧會資料也顯示，全球攀岩運動員已超過2500萬名，18歲以下就占39%；衝浪愛好者逾3500萬人，滑板、霹靂舞相關社群皆持續成長。東京奧運滑板金牌得主堀米雄斗出賽服裝被封為「史上最時尚的奧運制服」，各選手腳上的滑板鞋也在網路引起熱議，繼而帶動銷售，都反映出新項目有助吸引年輕人、運動品牌目光。

此外，這些項目男女名額都100%相等，符合國際奧會及年輕世代重視的性別平等價值。無緣巴黎奧運的棒球，缺少女性參與是出局原因之一。

納入新興運動 企圖扭轉陳腐形象

華爾街日報6月底以「巴黎能拯救奧運？」為題撰文，指出奧運近年因禁藥醜聞、昂貴、政治化等印象愈來愈不受歡迎，觀眾對奧運的厭倦反映在收視上。巴黎正試圖透過新項目、創意、符合預算等方式，為奧運注入活力、挽救聲譽。

今年巴黎奧運加入的新元素一是霹靂舞，目標吸引在全球社群上為數眾多的街舞愛好者，24歲台灣選手孫振順利取得門票，將與各國一較高下。二是大力宣傳資格賽，希望拉長奧運熱度，有更多選手素材和故事可運用。

中華民國霹靂舞委員會委員、HRC舞蹈工作室霹靂舞老師呂崇聖表示，台灣霹靂舞發展許久，一直廣受年輕人歡迎，國際成績不錯，巴黎奧運霹靂舞項目賽事主席也來自台灣。

他說，列入奧運項目讓霹靂舞有機會系統化發展，例如制定裁判證和教練證、評分系統，舉行國手選拔賽等，繼而吸引更多想接觸年輕人的贊助商、提供舞者支持。

「得年輕人得天下，也適用奧運」。湯添進表示，國際奧會主席巴赫曾說，如果不改變，就只能等著被改變，國際奧會4月推出AI Agenda，強調要透過AI輔助，讓轉播更有吸引力、能沉浸觀賞，部分原因也是為吸引年輕族群，奧運運作不脫商業邏輯，有商業價值，才能繼續生存。