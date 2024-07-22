巴黎奧運／戰火延燒 政治角力籠罩奧運

馬克宏籲奧運期間休戰，澤倫斯基反對，「誰能保證俄國不會利用這段時間將軍隊派到烏克蘭領土上」。

2024年巴黎奧運7月26日至8月11日登場，受到俄烏戰爭與加薩衝突影響，即便聯合國早在2023年就已表決遵守「奧林匹克休戰」決議（Olympic Truce），法國總統也呼籲俄烏停戰，但烏克蘭仍不埋單，甚至志工也因國籍遭到針對，讓巴黎奧運沾染濃濃政治味。

身為禁藥慣犯的俄國在2016年8月遭國際帕林匹克委員會禁止參與里約帕運賽，然而，巴黎奧運面臨的問題不只限於俄國選手「科技奪牌」，俄國併吞烏克蘭的頓內次克、赫松、盧甘斯克及札波羅熱地區，並將這4個地區的體育組織納為自身成員，讓國際奧林匹克委員於2023年10月對俄羅斯奧運委員會祭出停權處分。

俄選手可中立參賽 烏抗議

為不讓辛苦備賽4年的選手失去競技舞台，國際奧會希望透過奧林匹克憲章（Olympic Charter）「非歧視」條款讓俄羅斯選手以中立的個人身分參賽。國際奧會隨後於2023年12月宣布，俄羅斯選手只要能證明沒有「積極支持俄烏戰爭」，與俄軍或安全機構沒瓜葛，使用中立旗幟且不參加開幕進場遊行，即能參加奧運。

國際奧會於2024年6月15日公布首批名單，批准14名俄國選手及11名白俄羅斯選手獲巴黎奧運「個人中立運動員」身分；22日再加碼宣布22名俄國運動員與17名白俄羅斯運動員可以中立身分參加。2波名單的選手來自自由車公路賽、體操體操／彈翻床、舉重、角力、網球、射擊、划船等項目。

在國際奧會宣布俄國與白俄羅斯選手可以以中立運動員身分參賽後，烏克蘭即揚言抵制奧運。

烏克蘭呼籲 避接觸俄選手

烏克蘭奧會主席也呼籲選手避免在巴黎奧運上與俄國或白俄羅斯選手有任何接觸，不可在社群媒體上與俄國、白俄羅斯選手討論賽事，頒獎時與兩國選手保持距離，除非與比賽直接相關，避免聯合新聞發布會、採訪或直播。尤有甚者，烏克蘭奧會希望自家選手能舉報兩國選手違反中立的行為。

儘管馬克宏於3月受訪時釋出善意，身為主辦國的法國將依循傳統呼籲俄國「奧運期間停火」，讓選手可以安全參賽。俄國總統普亭鬆口已和習近平討論休戰的想法，但烏克蘭總統澤倫斯基卻潑2人一頭冷水。

澤倫斯基強調，俄國會利用停戰乘機擴大軍事優勢，「誰能保證俄國不會利用這段時間將軍隊派到烏克蘭領土上」，並反對休戰協議。

政治風波也燒向志工。部分持有俄國與白俄羅斯護照的奧運志工，收到主辦單位通知，表示其未能通過背景審查。

800人「不懷好意」 遭禁入

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則表示，基於安全考量，800名「不懷好意」的人將禁止參與巴黎奧運，其中15人對國家安全更形成嚴重威脅。

俄羅斯安全部門專家蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）緩頰，巴黎可能擔心莫斯科乘機搞亂比賽，故謹慎行事；但此舉無疑是雙面刃，讓俄國乘機進行「認知戰」，指控國際奧會對說俄語的人士貼標籤，志工禁令也讓人憂心旅居海外的俄國人受西方制裁波及。

國際奧會 防極端分子攻擊

至於加薩衝突，國際奧會則援引「兩國方案」，維持中立立場。

畢竟以色列沒有違反奧林匹克休戰決議，也不像俄國併吞對手的體育組織，以色列的行為造成巴勒斯坦體壇人物喪命，但巴勒斯坦與阿拉伯國家並未因以色列而抵制奧運。奧會可能透過「通用名額」，以外卡方式確保巴勒斯坦選手參賽。但是，極端分子趁著奧運期間發動攻擊，仍是國際奧會不可不慎之事。