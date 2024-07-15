低價品來襲／學者籲台灣企業 在他國建供應鏈

台灣目前仍有2500項產品禁止自中國大陸進口，大陸去年12月及今年6月取消多項ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減讓項目，因缺乏暢通的談判管道，兩岸貿易陷入僵局。

根據財政部出進口貿易統計，2023年台灣對陸港出口依存度降至35.2%，創21年新低；南韓降至23.7%是21年新低；日本則降為22.1%，為15年來新低；至於美中貿易戰主角之一的美國，對陸港出口依存度8.7%，甚至高於2019年的8.3%。

進口方面，美國歷經幾波對中國產品加徵關稅後，2023年墨西哥取代陸港成為美國第一大進口來源；台、韓、日與中國大陸在電子、電腦及資通等製造業多有密切分工關係，對其塑化、基本金屬等產品倚賴較深，加上大陸近年在新能源車、動力電池市場強勢崛起，累計10年間台、韓自陸港進口分別擴增6成、7成。日本則受自陸港進口紡織品等勞力密集型產品萎縮的影響，近10年反而減少3.9%。

貿易統計顯示，台灣對陸港長期大量出超，近10年出超介於657億至1047億美元，幾乎年年高於出超總額，僅2023年出超805億美元，少於出超總額810億美元。

供應鏈 以美、中為首分化

財政部研究出進口貿易數據發現，世界經濟朝向以美、中為首的供應鏈分化、區域化與在地化發展，對台、韓、日、美與陸港貿易連結的影響持續在演變中。財政部認為，我國因政治特殊處境，要面對中國大陸透過經貿作為進行干擾企圖，須密切注意並積極因應，降低可能衍生的衝擊。

中華經濟研究院區域發展中心主任劉大年指出，在歐美群起對中國築起貿易高牆的趨勢下，台灣與中國的經貿關係可分2區塊觀察，一是台資企業在陸設廠，並鎖定大陸內需市場的部分，不會受影響，至於中國以外的市場，產地就不能像以前一樣也放在中國了。

資金來自陸 可能被美封殺

劉大年表示，企業可能需要2套生產體系，否則產品一旦從中國大陸出去，就會成為被制裁的對象，因此台商必須在其他國家建立供應鏈，產品從沒有被課徵高關稅的國家出口到美國、歐洲等地才不會受到影響。

美國大選在即，劉大年說，如果川普當選，對含陸成分的產品會更加介意，即使陸資繞道至墨西哥設廠，但光是資金來自中國大陸這一項，就可能被美國祭出手段阻擋。即使川普尚未當選，拜登因選情緊張，也急於對付中國生產及中國資金。

一般消費品 將捲入貿易戰

美中貿易爭端開啟貿易壁壘的競築，即使明顯違反國際貿易規範也在所不惜，新一波對中國的貿易制裁已不只是尖端科技產品，而是下到一般消費品也不放過。

經濟高度倚賴外貿的台灣該如何自處？劉大年分析台灣對陸港出口依存度雖降低，但此降低也影響到自身成長，「大陸市場不應放棄」，因此台資企業對大陸市場有對大陸市場經營模式，對非大陸市場也要有非大陸市場的經營模式。