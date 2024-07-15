美中台關係／一中政策被總統府消音 谷立言甫上任就遇棘手難題

前美國駐日本大使館公使谷立言接替孫曉雅出任美國在台協會台北辦事處處長，8日履新後隨即於10日赴總統府拜會賴清德總統與國安會秘書長吳釗燮，重申美國將繼續支持台灣，這符合美國長久以來以「台灣關係法」、中美三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」。然而，總統府會後新聞稿在谷立言談話部分卻只剩「政策」未見「一中」，不僅在外交上相當失禮，恐怕還會影響彼此互信，美國目前沒有公開反應，接下來就看谷立言如何與台灣政府互動。

亞太局勢／莫迪奉行不結盟外交 會晤普亭欲拉開中俄緊密連結

印度總理莫迪8日至9日前往莫斯科進行國是訪問，並會晤俄羅斯總統普亭，雙方同意在2030年前提高雙邊年貿易額至1000億美元，包括印度將擴大進口俄國石油和肥料，並提高農業及工業產品出口。莫迪遊走於大國間，一方面與莫斯科接觸，試圖鬆動中俄關係；另一方面也向美國展示自己和北京保持距離。

國際焦點／北約峰會聲明如空話 對川普可能入主白宮嚴陣以待

北約峰會9日在美國華府登場，針對中國大陸協助俄羅斯恢復工業基礎的譴責，以及表明烏克蘭加入北約是不可逆過程等承諾，看似鏗鏘有力，實際上卻是空話。北約峰會也在為川普可能當選做準備，如果川普重返白宮，可能迫使烏克蘭立即和談，這勢必會衝擊北約的安全防衛格局，隨著他再度執政的可能性愈來愈高，北約如何因應將成關注焦點。