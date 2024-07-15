聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際周報

聯合報／ 本報記者郭崇倫、記者許珮絨整理

美中台關係／一中政策被總統府消音 谷立言甫上任就遇棘手難題

前美國駐日本大使館公使谷立言接替孫曉雅出任美國在台協會台北辦事處處長，8日履新後隨即於10日赴總統府拜會賴清德總統與國安會秘書長吳釗燮，重申美國將繼續支持台灣，這符合美國長久以來以「台灣關係法」、中美三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」。然而，總統府會後新聞稿在谷立言談話部分卻只剩「政策」未見「一中」，不僅在外交上相當失禮，恐怕還會影響彼此互信，美國目前沒有公開反應，接下來就看谷立言如何與台灣政府互動。

亞太局勢／莫迪奉行不結盟外交 會晤普亭欲拉開中俄緊密連結

印度總理莫迪8日至9日前往莫斯科進行國是訪問，並會晤俄羅斯總統普亭，雙方同意在2030年前提高雙邊年貿易額至1000億美元，包括印度將擴大進口俄國石油和肥料，並提高農業及工業產品出口。莫迪遊走於大國間，一方面與莫斯科接觸，試圖鬆動中俄關係；另一方面也向美國展示自己和北京保持距離。

國際焦點／北約峰會聲明如空話 對川普可能入主白宮嚴陣以待

北約峰會9日在美國華府登場，針對中國大陸協助俄羅斯恢復工業基礎的譴責，以及表明烏克蘭加入北約是不可逆過程等承諾，看似鏗鏘有力，實際上卻是空話。北約峰會也在為川普可能當選做準備，如果川普重返白宮，可能迫使烏克蘭立即和談，這勢必會衝擊北約的安全防衛格局，隨著他再度執政的可能性愈來愈高，北約如何因應將成關注焦點。

北約 美國在台協會 谷立言

延伸閱讀

川普造勢遭槍擊 莫迪譴責暴力盼迅速康復

莫迪會晤蒲亭 美大使提醒印度應重視美印關係

才把澤倫斯基說成普亭… 拜登個人記者會再誤稱賀錦麗為川普

不甩拜登？印度莫迪同意擴大與俄羅斯貿易關係

相關新聞

低價品來襲／跨境電商 加劇中國廉價品衝擊

「中國衝擊2.0」來襲，並不意味著「中國衝擊1.0」就已經過去；西方國家積極應對蜂擁而至的中國外貿「新3樣」，也不代表發...

低價品來襲／大陸甜甜價倒貨 全球拉警報

台北時間2001年11月10日深夜11時許，世界貿易組織 （WTO）卡達部長會議僅用了17分鐘就通過了中國大陸的入會案，...

低價品來襲／政策補貼、高度內捲=便宜MIC

同樣的商品為何「Made in China」價格總特別便宜？各界幾乎都將主因歸咎於大陸官方的龐大政策補貼。

國際周報

美中台關係／一中政策被總統府消音 谷立言甫上任就遇棘手難題

低價品來襲／學者籲台灣企業 在他國建供應鏈

台灣目前仍有2500項產品禁止自中國大陸進口，大陸去年12月及今年6月取消多項ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減...

雲端影響力／假帳號操弄認知作戰 社群假訊息 衝擊英、法選舉

俄國情報部門和其他敵國擅長操弄認知作戰，英國之類的民主國家卻未準備好防範這些顛覆行動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。