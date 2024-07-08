聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲端影響力／救社群亂象？ AI是把雙面刃

聯合報／ 記者洪欣慈／專題報導

社群媒體已徹底改變世界，衍生出假訊息、監控、同溫層效應、仇恨言論盛行等風險，隨人工智慧興起，AI將成為下個改變人類生活的新技術，但AI究竟是能治癒社群媒體沉痾的救星，還是會重蹈覆轍，甚至讓社群生態更惡化，成為近期學界及科技領域討論話題。

看好AI者認為，AI不只可以改變社群負面、虛假內容氾濫現況，還能讓社群世界變得更美好。時代雜誌（TIME）今年4月以「人工智慧可治癒分裂的網路」為題撰文，列出AI能改變社群媒體現況的原因：

找出正面社群言論

許多科技公司已透過AI來識別仇恨、煽動暴力、騷擾等負面內容，以減緩網路分裂，Google母公司Alphabet旗下技術孵化器Jigsaw進一步推出新AI分類器，設有多樣評分項目，可細緻辨識貼文是否具備同理心、多元觀點等正面特質，藉此找出正面社群言論。

改變內容推薦模式

Jigsaw期待改變社群平台以熱門度、廣告為主的內容推薦模式，多推送正面內容。Jigsaw說，工具已提供獨立開發商，希望透過新聞評論區等小型實驗，提供證據基礎，證明新推薦方式依舊受用戶歡迎。短期參與度或許會下降，但健康生態將有助長期參與，也能讓各社群自行組合評分和推薦機制，避免單一霸權主宰。

不過也有專家對AI持截然不同看法。有學者針對Jigsaw這套工具提出質疑，資料科學家桑德斯、安全技術專家施奈爾今年3月也在麻省理工科技評論撰文，指AI若未謹慎使用，恐對社會造成難以置信的傷害：

加劇仇恨言論傳播

有意散布惡意內容的用戶可透過生成式AI產製大量假訊息，再藉由AI控制的假帳戶病毒式傳播。印第安納大學研究員去年7月揭露社群平台X上由1100多個假帳號組成的殭屍網絡，疑似皆透過ChatGPT運作。

AI篩選有審查疑慮

不少研究指出，AI易存有偏見，用熱門度來推薦社群內容仍相對公平，用AI來篩選恐有審查疑慮。

另社群媒體令人詬病是平台壟斷，社群平台仗著擁有大量資料，讓用戶難以轉移，AI也有此問題。

桑德斯和施奈爾認為，人類在社群媒體上犯的最大錯誤是讓其成為一個不受監管的空間，如今AI也正以超越當年社群媒體擴散的速度影響人類生活，監管與限制使用變得相對重要，「社群和AI本質都不邪惡，危險來自於誰揮舞這把劍，以及劍朝什麼方向」。

AI 社群媒體

延伸閱讀

午宴州長艾波特 林佳龍：台灣與德州共享民主價值

出口民調：日本東京都知事選舉 小池百合子確定連任

影／柏林上空驚現巨型神秘黑圈！吸引數十萬瀏覽 網友指1關鍵解密

拜登坦承把辯論「搞砸了」 但誓言選戰拚到底

相關新聞

雲端影響力／稱霸20年 臉書演算法 讓你在同溫層迷路

臉書演算法讓用戶不斷接觸同溫層訊息，對假訊息過濾機制也不足，因此激化政治對立，和創立宗旨「讓世界更開放，聯絡更緊密」背道...

雲端影響力／假帳號操弄認知作戰 社群假訊息 衝擊英、法選舉

俄國情報部門和其他敵國擅長操弄認知作戰，英國之類的民主國家卻未準備好防範這些顛覆行動。

雲端影響力／仰賴社群業者自主規範？ 美國專家沒信心

社群媒體是政治影響力擴散的利器，但如今在多國民主選舉裡的作用卻發生質變。假訊息、假帳號和人工智慧（AI）生成的深偽影音充...

國際周報

澎湖漁船「大進滿88號」2日因違反伏季休漁規定，在距中國大陸晉江深滬鎮11.2浬處遭大陸海警登檢扣押帶走，成為兩岸海域爭端的最新事件，也是自2007年以來首度有我國船隻被陸方扣押。目前兩岸沒有官方溝通管道，只能透過民間協會居中協調。

雲端影響力／自己人取暖 公共廣場四分五裂

祖克柏在2004年2月4日推出臉書，隨後迅速取代既有的社群媒體，智取或併吞競爭對手，成了世界龍頭，誕生20周年時仍未退居...

雲端影響力／救社群亂象？ AI是把雙面刃

社群媒體已徹底改變世界，衍生出假訊息、監控、同溫層效應、仇恨言論盛行等風險，隨人工智慧興起，AI將成為下個改變人類生活的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。