美中台關係／17年來首有漁船遭陸扣押 陸海警強勢執法恐成常態

澎湖漁船「大進滿88號」2日因違反伏季休漁規定，在距中國大陸晉江深滬鎮11.2浬處遭大陸海警登檢扣押帶走，成為兩岸海域爭端的最新事件，也是自2007年以來首度有我國船隻被陸方扣押。目前兩岸沒有官方溝通管道，只能透過民間協會居中協調。

兩岸海事爭端不只這樁，金門陸籍快艇翻覆事件仍卡關，金門軍人釣客漂流大陸後滯留超過3個月，要不要把這些事合一起談，得看接下來情勢變化。如今事態和520或多或少有關，大陸可能以此作籌碼，在其他事上討價還價。

海警三號令發布之後，中國海警在各處生事狀況變多、動作變大。事實上，不只台海，中國大陸也在南海和東海這些爭議海域推升情勢，未來不排除形成常態。

亞太局勢／中菲對話為南海局勢降溫 日菲將簽署相互准入協定

在仁愛礁海域爆發小規模衝突2周後，中菲兩國外交部副部長2日在馬尼拉召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第9次會議，雙方同意緩解南海局勢，保持對話協商並管控矛盾分歧，但未有跡象顯示雙方準備放棄其主權主張。

菲國態度軟化，與政治分歧和美國分身乏術有關。美國對北京行為僅止於口頭警告，軍事上沒有動作，一來是中東、歐洲戰火持續，二來是避免大選年與大陸正面對抗。

國際焦點／拜登支持率落後遭逼宮 穩定黨內支持成首要任務

美國總統選舉辯論後，最新民調顯示前總統川普支持率領先現任總統拜登6個百分點，且最高院裁決總統公務行為享豁免權，等於國會山莊暴動案官司，幾乎確定選前不會審理；拜登則面臨黨內的逼宮壓力，但他矢言「參選到底」。萬一真的陣前換將，賀錦麗將是首要替代人選，除民調和知名度高於其他潛在人選，競選經費也是一大考量，若獲得黨內提名成為候選人，她將接管拜登競選團隊募得的資金。