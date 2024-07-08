雲端影響力／假帳號操弄認知作戰 社群假訊息 衝擊英、法選舉

俄國情報部門和其他敵國擅長操弄認知作戰，英國之類的民主國家卻未準備好防範這些顛覆行動。

法國和英國自6月30日至7月上旬先後舉行國會選舉，社群媒體充斥旨在影響這兩國網友投票意向的假新聞及錯假訊息。

英國廣播公司（BBC）發現，英國年輕選民被推薦人工智慧（AI）生成的假影片，內容有關朝野政黨黨魁、錯假訊息，以及充滿髒話的片段。

造謠蘇納克藏重大醜聞

由於中國大陸抖音海外版TikTok躍升為這次英國國會下議院大選的社群媒體新戰場，BBC就社群媒體演算法推薦內容的「臥底選民」調查計畫顯示，除了有趣滑稽的剪輯影片，TikTok年輕用戶正接觸著誤導與分化的內容，分享帳號從普通學生、政治活躍分子、喜劇演員到疑似網路機器人。

截至6月初，觀看次數已達數十萬的幾部影片，已散播無的放矢的謠言，聲稱保守黨籍英國首相蘇納克決定提前改選下院的背後原因是一件重大醜聞，並在毫無事實根據下指控工黨黨魁施凱爾必須對未能起訴BBC節目主持人沙維爾負責。2011年過世的沙維爾被指性侵孩童，受害者至少500人。

暗示年輕人將派往戰場

其他的AI生成影片，則對蘇納克提出的滿18歲英國國民應服義務役政見亂帶風向，暗示年輕人服兵役時將被派往俄烏和以哈戰爭戰場。這類嘲諷的AI生成假片段與影片中，有些雖有打上內容旨在挖苦或搞笑的字幕，但從其留言區來看，部分網友難分真假。

另外，美聯社報導，去年有超過12篇報導指出，俄國對法國的認知作戰，主要鎖定今夏的巴黎奧運，以及公開大力支持烏克蘭抗俄的法國總統馬克宏。

目標主要是在揭露俄國網路機器人攻擊的組織antibot4navalny，自去年11月中旬起收集的4400多則貼文中，絕大多數以法國人及德國人為目標受眾，其中許多將網友重新導向貌似跟法國幾大媒體官網一模一樣的假網站。

假扮主流媒體批馬克宏

在6月30日法國下院國民議會首輪選舉前1周，以法國人為目標受眾的貼文不是批評馬克宏，就是拉抬馬克宏政敵、雷朋領導的法國極右翼政黨國民聯盟。一篇由假的法國主流媒體「重點周刊」網站所發貼文批評馬克宏說，「我們的領導高層不知民間疾苦，卻準備以挺烏的名義摧毀法國」。

還有假網站謊稱是馬克宏領導的復興黨，聲稱只要投給他，就能拿到100歐元，並將該貼文重新導向到該黨官網。

讚揚普亭 散播仇恨言論

據非政府組織「全球見證」日前公布的調查，自蘇納克5月宣布提前改選英國下院以來，該組織在社群媒體Ｘ發現10個疑似網路機器人帳號，分享達6萬多筆含有陰謀論與暴力及仇恨言論的訊息，例如伊斯蘭恐懼症、反猶和恐同。這些帳號大多分享極端內容，還稱讚俄羅斯總統普亭是史上最偉大總統。

倫敦國王學院國防問題研究員米隆也說，今年英國的敵對國家，有大好機會利用選舉造成的社會不和及政治摩擦，錯假訊息就是可運用的工具之一。俄國情報部門和其他敵國擅長操弄認知作戰，英國之類的民主國家卻未準備好防範這些顛覆行動，這可能對西方社會賴以建立的民主原則構成威脅。

TikTok對此向BBC表示，已加大反制英國大選錯假訊息的力道，包括增聘事實查核專家，並運用AI標記技術。全球見證呼籲社群媒體公司採取更嚴格的措施，以打擊錯假訊息與仇恨言論的散播。