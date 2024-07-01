新能源危機／吃電怪獸打亂台灣電力布局 非核家園恐將AI發展推向困境

美國多家電力公司預估到2028年，電力需求會暴增1倍，美國將在15年內興建數十座燃氣電廠，連燃煤電廠也要延役，用電需求瘋狂增長的主因，就是AI的興起。多家科技巨頭紛紛表達來台投資意願，台灣的電力真能支應嗎？

AI運算電力需求飆升 3年內將翻漲至少10倍

目前AI伺服器市場由輝達（NVIDIA）主導，市占率高達95%，IEA以輝達出貨的AI伺服器數量、額定功率估算，2023年輝達AI伺服器出貨10萬台，換算下來平均每年消耗73億度電力；到了2026年，AI產業預計將呈指數型成長，電力消耗量至少會是2023年需求的10倍。

資料中心全球電力需求 2026年恐翻倍成長 資料來源／國際能源總署 圖／聯合報提供

儘管NVIDIA及AMD等科技業者都說來台投資，但因內容並不明確，讓經濟部在評估需要準備多少電力供應時也很傷腦筋，原本每年6月就會公布的「全國電力資源供需報告」，就因AI用電需求太難估而必須延後到7月出爐。

身為半導體廠商崇越科技創辦人之一的經濟部長郭智輝，也只能「寬估」用電需求，以全力支持所有AI相關投資。

Google以冷卻水降溫節能 為在台資料中心省10%電力

AI資料中心的能源耗費，除了AI硬體系統所需的耗電量之外，AI系統全速運作起來時，資料中心內部溫度會非常高，必須有足夠的降溫設備，一般資料中心大多會配備空調設備來降溫，這些冷卻設備也需要消耗不少電力。

在彰化擁有一座資料中心的Google最有感。Google資料中心於2013年啟用，已營運滿10年，即使運算需求逐年提升，但Google資料中心的節能效率卻比一般資料中心節能高1.5倍。

Google台灣總經理林雅芳曾分享，Google的資料中心之所以能夠如此節能，其中一項原因，就是運用冷卻水降溫系統。冷卻水降溫系統比空調系統降溫，更加節能。

Google指出，從內部評比資料來看，運用冷卻水系統降溫的資料中心，可節省10%電力、降低10%碳排放，雖然選擇運用冷卻水降溫，但在水資源的取得上也相當注意，Google在彰化的資料中心不僅會使用夜間降溫、熱能儲存系統，也設計了雨水貯留系統，藉此善用水資源，運用更好的方式做到節能減碳，降低電力運用。

光、風電難穩定供應 非核如何支持AI發展仍是未知數

郭智輝日前表示，隨著AI投資、雲端運算、半導體設廠持續增加，經濟部將務實寬估電力成長，並每年滾動修正未來5年至10年用電需求，降低電力供需預測誤差，目前電力雖然足夠，但2025年至2028年是整個AI的蓬勃發展期，發展會有多大，目前只能推估。

根據郭智輝的預測，比較有可能的是AI資料中心可能一次就會設置好幾家，估計明年底前，台灣有支持5、6家AI資料中心成立的能力，但如果一次來10家，就要考慮其他方法來支應他們所需的電力。

因應新增AI產業對能源的需求，只能以再生能源供應，郭智輝原本還把核三廠延役視為發展AI的備援電力，但一場與民進黨立委的飯局結束後，已改口稱「非核家園態度沒變」，核電延役的修法進度擱置，核電基本上已可排除。

經濟部官員坦言，只能加速再生能源建置，時間壓力是最大的原因，建置速度最快的是太陽光電，其次是離岸風電。不過，太陽光電就像南瓜馬車，時間到了，魔法就消失了，而AI的運作都是24小時需要大量電力，這就是為什麼光電及風電不是基載電力的證明。

有辦法全天候穩定供電的是核能、火力，以及水力，攸關大潭9號機及新7號機的燃氣機組能否全力發電的三接（天然氣第三接收站），最快要等到明年3月才能初期供氣，至於配合協和電廠從燃油發電轉為天然氣發電的四接計畫，連環評都還遙遙無期。

發電設施發展困頓，民進黨堅決非核，環團拒絕四接，台灣的產業發展與全民利益被政治團體與環保團體綁架，只能掙扎求生。