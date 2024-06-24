不見血戰爭／大規模網攻 威脅巴黎奧運

再過一個月，四年一度的奧運將在巴黎熱烈登場，全球觀眾引頸期待、運動員蓄勢待發同時，巴黎奧運組委會也正備戰可能隨開賽到來的網路攻擊。巴黎奧運組委會網路安全負責人雷古爾（Franz Regul）接受紐約時報訪談時預估，今年奧運遇到的網攻量將是東京奧運的八至十二倍。威脅可能來自四面八方，專家表示，俄羅斯、中國大陸、北韓、伊朗等國駭客組織，都有癱瘓計時、售票等系統的能力。

雷古爾表示，隨著開幕時間愈來愈近，「駭客嘗試的次數將呈現指數級上升」。網攻來源眾多，有些是想藉由竊取資料來換取豐厚贖金，有些是為特定原因抗議，但多數專家都認為，以國家發動的攻擊威脅性將最強、規模最大。為因應即將到來的威脅，巴黎奧組委的員工都已接受釣魚郵件訓練，並與官方技術合作夥伴Atos舉辦漏洞賞金賽，號召白帽駭客協助，提前找出可能被攻擊的漏洞。

網路戰加劇地緣緊張

奧運盛會遭駭客攻擊已有前例。二○二一年東京奧運舉行期間共攔截到四點五億次疑似遭受駭客攻擊威脅；二○一八年在南韓舉辦的平昌冬奧，駭客更造成開幕式電視轉播中斷、官網癱瘓。事後美國調查，平昌冬奧攻擊事件由隸屬俄羅斯總參謀部情報總局（格魯烏，GRU）的駭客所為，目的是報復俄羅斯選手因禁藥醜聞遭禁賽。

全球駭客攻擊熱點 製表／林雨荷 圖／聯合報提供

雷古爾預估今年攻擊量將暴增其來有自，資安業者Fortinet統計，二○二三年亞太區就偵測到九七○三億次威脅，台灣占逾四成。世界經濟論壇則將網路攻擊列為今年全球第五大風險，過往是國家間灰色衝突區的駭客議題上半年頻浮出檯面，美英等國接連指控中國駭客入侵其電廠、水廠、國防系統，並出手制裁，掀起中美衝突；北約、歐盟則相繼發聲明譴責俄羅斯駭客，剛落幕的G7高峰會聯合公報也提及中國惡意網路行為，加劇地緣政治緊張，大國博弈戰場蔓延至網路，全球掀不見血的戰爭。

台灣成為網攻練兵場

位居地緣政治要角的台灣，更是駭客眼中的練兵場，被微軟點名為亞太區第二大攻擊熱點。

資安廠商Fortinet統計，台灣二○二三年平均每秒有近一點三萬次威脅發生，從年初總統大選、中國駭客被資安公司揭露散布釣魚郵件，試圖竊取資訊、影響選舉，到鴻海集團旗下京鼎、台積電供應商擎昊科技、電子零組件大廠群光電子等多家企業近一年陸續遭勒索軟體攻擊，政府到民間無一倖免。

全民資安意識須強化

「資安會是未來戰爭第一關」。數發部長黃彥男接受本報採訪時表示，兩岸關係不只影響軍事也影響資安，台灣無可避免會遭受來自對岸的網攻，從俄烏戰爭、烏克蘭金融和電力系統接連被俄羅斯駭客癱瘓經驗來看，駭客攻擊威力並不亞於炸彈，不費任何軍火就能造成社會恐慌。資安即國安要落實，從法規、技術、人才到全民資安意識都須持續強化，才能在網路戰爭中保護台灣。