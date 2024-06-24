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國際周報

聯合報／ 本報記者郭崇倫

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／美國對台出售2款無人機 作戰形式攸關美國利益

拜登政府第15度對台軍售，項目包括已有實戰成果的「彈簧刀300型」及「ALTIUS 600M-V」兩款無人機，合計至多1011套，預計2024至2025年間交貨，未來將部署於陸軍特戰部隊與海軍陸戰隊。這是美國實踐「地獄景觀」戰略很重要的一環，此次軍售不會是最後一批，同時台灣中科院也正積極研發無人機，以強化不對稱作戰能力。美國對參戰與否有兩大考量，一是台灣能抵擋解放軍攻擊多久，若台灣在一周內被拿下，即便美國想介入也將遇困難，所以美方希望台灣有堅強的本土防禦能力；其二是與解放軍衝突需要付出或犧牲多少。

亞太局勢／陸新規擴大管轄權 上路僅2天中菲再於南海對峙

中國大陸在海警執法新規上路僅2天就對菲律賓採取行動，行徑遭控有如海盜，緊張局勢持續升溫。北京宣稱南海是中國歷史水域，並佔據一些島礁行使主權，但如何行使整個南海主權仍是疑問。目前看來中國大陸會挑具爭議的點，如仁愛礁，要求菲律賓在中方條件下運輸；但在菲國抵抗下，中方全面行使管轄權也有困難，因此選擇性執法，敢在此時和菲律賓對峙想必也是經過計算，看準美國現無法抽身幫助菲律賓。

國際焦點／以色列、真主黨互相叫戰 美急派特使調停緩和緊張

在黎巴嫩真主黨暗示可能攻擊以色列第三大城市海法（Haifa）後，以國外長卡茲揚言即將與真主黨全面開戰，但以色列現在是否有能力開闢第二戰場是很大問題。白宮緊急派特使霍克斯坦前往調停，不過這幾十年來無法解決的問題，現在看來也沒那麼容易落幕。

（記者許珮絨整理）

南海 美國 菲律賓

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