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不見血戰爭／企業被駭 成本轉嫁消費者

聯合報／ 記者蔡佩蓉／專題報導
台灣是全球科技製造重鎮，許多企業手中都握有國際大廠研發資料，讓台企成為了全球駭客眼中肥羊，圖為示意圖。（美聯社）
台灣是全球科技製造重鎮，許多企業手中都握有國際大廠研發資料，讓台企成為了全球駭客眼中肥羊，圖為示意圖。（美聯社）

根據IBM最新年度報告顯示，2023年全球資料外洩平均總成本達445萬美元（約新台幣1.4億元），創下此年度報告發表以來的最高金額。該報告分析來自16個國家和地區、553家組織資料被竊取案例，涵蓋17個不同行業，其中以醫療保健業損失最慘重，已連續13年高居各行業榜首。

在所有遭外洩的資料類型中，客戶個人身分識別資訊（PII）最貴，每筆紀錄的成本高達183美元，其次是員工的個人身分識別資訊，每筆紀錄成本為181美元。

網路釣魚和憑證被盜是兩種最常見的駭客攻擊媒介，分別占所有資料外洩事件的16%和15%，網路釣魚所造成的損失金額高居各攻擊手法的第二位。

此外，研究也發現，隨資料外洩成本上升，企業通常將成本轉嫁給消費者，進而提高商品和服務的價格。

近60%受訪企業表示，他們在資料外洩事件發生後，提高了產品和服務價格。駭客勒索、釣魚等犯罪事件看似影響的是企業，但最終苦到的仍是廣大消費者。

和服 消費

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