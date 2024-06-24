不見血戰爭／去年遭攻擊近4千億次 台企淪駭客眼中肥羊

光是2024年上半年，新興勒索軟體如BlackSuit、Hunters International、Underground Team等，就對台灣企業發動針對性攻擊。

台灣是全球科技製造重鎮，許多企業手中都握有國際大廠研發資料，這些資料含金量高，讓台灣企業成為了全球駭客眼中的肥羊。

根據資安業者Fortinet統計，2023年亞太區共偵測到9703億次威脅，其中台灣占比逾4成，換算下來，台灣被攻擊的次數高達近4000億次，形勢相當嚴峻。

綜觀過去3年，勒索病毒橫行全世界。不過，如果只單看去年，可以發現，駭客的勒索病毒攻擊策略已出現改變。

Fortinet分析，相較於去年上半年，去年下半年的勒索軟體攻擊下降70%，主因攻擊者從傳統的「廣灑與祈禱式策略」，轉向更具針對性的方式。

分析駭客攻擊行為，最老派而經典的手法，就是寄送釣魚信件，透過有毒的副檔或者網址，將病毒送入企業電腦，也就是「廣灑與祈禱式策略」。但並非每一封釣魚信件，企業都會打開，如果企業沒有中招打開信件，駭客的釣魚信件只能宣告失敗。

駭客也在轉型 從「釣魚」變成鑽漏洞

相較於老派駭客手法，新一代的黑帽駭客則是在企業系統後門找漏洞，只要一找到漏洞，就乘機鑽進企業系統裡面潛伏，直到時機成熟、偷出夠多資料後，就會開始在暗網上販售，或者要求企業支付巨額贖金，贖回這些機密資料。

趨勢科技指出，泰國、美國、土耳其、台灣和印度是遭受勒索病毒襲擊最嚴重的前五名，而銀行業、政府機關與科技業則是受害最深的產業前三名。台灣也有多起企業遭駭案例，其中最受外界關注的就是鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎。

台企首見案例 京鼎官網被直接挾持

京鼎的案例之所以令人關注，主要原因在於駭客入侵之後，不僅竊取資料，甚至直接挾持公司網站，這是台灣企業第一次遇到這樣的情況。

京鼎1月遭駭客入侵之後，雖然第一時間已跟駭客集團談判，但京鼎資料仍在5月份被駭客公開於暗網上。京鼎5月也在公開資訊觀測站上發出公告表示，「經查本次駭客揭露內容為113年1月之同起事件，並於113年1月已通報政府部門，同時通知客戶。本公司已全面檢視資安防禦機制並啟動相關檢測，並遵守個資保護法規及法遵規定」。

美國資安主管機關網路安全暨基礎設施安全局資料顯示，2023年前3名勒索軟體組織為LockBit、Clop和BlackCat。今年歐美11個執法組織雖聯手破獲LockBit勒索設施，但其餘組織仍然活躍。資安業者竣盟科技發現，光2024年上半，新興勒索軟體如BlackSuit、Hunters International、Underground Team、Ransom Hub及Qilin等，就對台企發動針對性攻擊。

不只金錢損失 資訊操弄更影響經貿

竣盟科技創辦人鄭加海指出，台灣的製造業連兩年成為勒索軟體攻擊的主要目標，反映出科技業、製造業對網路安全的迫切需求。

而駭客攻擊不只會影響企業經營，長期來看，也會對全球經貿帶來極大影響。

鄭加海表示，除了勒索軟體病毒之外，也有些駭客組織會透過「資訊戰」的方式，利用「資訊操弄」，影響各地經貿活動。

鄭加海以中國駭客組織Dragonbridge為例，這個組織擅長散布不實言論，針對台灣年輕人散布特定政治言論，換言之，駭客攻擊帶來的不僅是企業經濟或運營損失，恐引發一系列負面後果，包括供應鏈中斷、信任度下降、短暫經貿癱瘓，能以低成本達到實體破壞和經濟重創等效果，不管是企業或者政府單位，對於各式駭客攻擊，不可不慎。