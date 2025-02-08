新埔化纖廠氣爆 初判熱媒油管釀災

遠東新世紀新埔化纖廠前天氣爆釀2死19傷，新竹縣消防局昨再赴火場調查，排除人為破壞釀災，預計1個月內公布調查報告。勞動部職安署初判是熱媒油管線有問題，而且第一時間未遮斷，「如果管線沒問題，不可能漏那麼多」。

工安意外之後，桃園市府勞動檢查處昨即稽查遠東新在桃園的5處廠區；勞檢處表示，遠東新5事業單位2017年至2019年，曾違反職安法4次裁罰24萬元，昨發現廠房內易燃區未設防爆電氣器具、天然氣管線探測器裝設位置不當等14項缺失，恐有發生火災爆炸之虞，將依法裁處26萬元，並限期改正。

新竹地檢前天起指揮警方以證人身分傳訊新埔廠人員，了解值班應變與事發經過，暫無人列被告。

竹縣消防局昨兵分多路到火場勘查，釐清引爆火源、管線洩漏等狀況，初步排除有人為破壞跡象；廠區洩漏的道生油蒸氣範圍，管線洩漏處應該就在棉六科跟重九科共用的管線區，傷亡集中在這兩處，其他處則有瀰漫痕跡。

職安署副署長萬榮富說，道生油外洩後，第一時間沒有馬上遮斷，引發後續災害；如果洩漏第一時間防護都沒辦法，真的有一連串問題，需要深入調查。

萬榮富說，依職安法，廠區鍋爐、管路等須每月或定期檢查，或由業者自主管理檢查，法規沒有規定更換年限，就像民眾買車，不會強制開幾年就要報廢，但會增加驗車次數。

針對廠區管路無相關規範，中華民國消防設備師（士）協會理事長何岫璁認為，熱媒油管屬於製程安全的管理，若未涉及公共安全，就沒法規與單位監督，由業者自行負責，應該分別就不同規模和製造項目的工廠、不同的製程，要求做火災風險評估，加強檢查設備防患未然。

大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺表示，新設鍋爐相關設備並未強制定期安全檢查，國內發生多次工業製程的公安意外，可針對廠區鍋爐發生工安意外的機率、嚴重性量化分析，納入法規要求業者定期檢查並申報。

前天大火的傷者中有5人燒燙傷面積較大，本國籍黃姓、何姓女員工80%燒燙傷，2外籍男移工60%燒燙傷，都送林口長庚積極治療中。王姓本國籍員工轉送台大新竹分院，院方表示情況穩定。