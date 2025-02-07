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新竹遠東紡織廠爆炸初判與保溫管線有關 消防專家提案減災

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供

新竹遠東紡織廠爆炸傷亡慘重，初步調查與道生熱媒油管線故障有關，目前這類管線未列定期檢修和申報，消防專家建議訂定火災風險評估，由工廠公安權責單位交叉檢查，提高工業和公共的安全性。

中華民國消防設備師（士）協會理事長何岫璁今指出，道生熱媒油管線是保溫管路，有洩露熱媒油的風險，屬製程安全的一環，在台灣除了工廠的廠房高度、面積分由建築、消防單位管理，製程安全若未涉及公共安全就沒特別的單位和法規來監督管理，都是業者自行負責工業全安衛生，只要避免造成員工及鄰居危害即可。

國外針對一定規模的工廠會分成建築、消防、職業、化學四大面向評估，道生熱媒油管線屬於工廠製程一部分，可能涉及化學品、勞工操作的安全，可能涉及與鄰近民宅的安全距離，在國外涵蓋在四大面向評估之內，在台灣分屬不同單位，導致不知由誰來管理。何岫璁認為，國內應分就不同規模和製造項目的工廠、不同的製程，政府要求做火災風險評估，依風險等級做加強相關檢查設備及措施以防患未然。

大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺表示，根據國內勞動部法規規定，新設鍋爐無論本體、管線、閥門、蒸汽、輸油等設備都要檢查，但沒強制定期安檢，國內發生多次工業製程上的公安意外，治標要治本，可依據廠內有幾座燃煤、燃（天然）氣的鍋爐，對發生公安意外的機率、嚴重性等做量化分析，納入法規要求業者定期檢查並申報。

周中祺又說，國際這方面的標準是ISO45001，廣義檢查製程危害風險鄉鄉雨沒討論到防範機制，台灣可對鍋爐及相關設備的風險性、萬一發生意外時的危害程度等因子做梳理後訂年管理機制，由消防、勞動、建管等單位交叉檢查製程安全，降低意外發生時的災害。

新竹 爆炸 遠東紡織廠

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