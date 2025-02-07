新埔化纖廠大火釀2死 初步排除人為破壞 檢警調查中

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨晨發生道生油洩漏氣爆，釀2死19傷。新竹縣政府消防局火調科今天兵分多路進入勘查，調查重點於棉六廠起火處附近，釐清火源引爆、管路洩漏等細節，初步結果排除有人為破壞跡象，要再釐清引爆的火源，預計最快一個月內公布調查狀況。

今天早上新竹縣消防局和廠方清查新埔化纖棉六廠，勘查重點在於廠區的損害狀況，分頭紀錄調查和製作圖面，初步了解道生油的蒸氣範圍多在重九科和棉六科，洩漏的場所在棉六、重九科的共用區域，其他科則有瀰漫的痕跡。

消防局調查人員勘查洩漏處，將結合廠方以流體力學的運算來了解洩漏量，與現場狀況是否相符合。由於範圍相當大，今天上午清查完後，下午調查人員再度進入棉六廠勘驗，初步發現整個廠區都被氣爆影響，目前排除有人為破壞跡象，要再釐清當時引爆的火源，以及機器設備和管路狀況，預計1個月內會盡快公布調查狀況。

針對遠東新新埔化纖廠棉六廠火災氣爆的狀況，今天一早多名廠方人員也到警局做筆錄，說明昨天事發經過。為釐清事故原因，新竹地檢署主任檢察官邱志平、檢察官周文如指揮，指派消防及刑事專業鑑識人員進入事故現場，進行詳細調查與蒐證，全面釐清並深入調查爆炸事故肇因。