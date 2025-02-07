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遠東新新埔廠氣爆 桃園勞檢處追查相關工廠安全

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
遠東新新埔廠氣爆，桃園市政府勞檢處上午啟動勞檢，鎖定遠東新在桃園相關事業工廠。圖／新竹縣消防局提供
遠東新新埔廠氣爆，桃園市政府勞檢處上午啟動勞檢，鎖定遠東新在桃園相關事業工廠。圖／新竹縣消防局提供

遠東新新埔化纖廠昨天氣爆已造成2死多人輕重傷，桃園市政府勞動檢查處今天上午針對遠東新在桃園的5個廠區，全面檢查各項勞動環境。

新埔化纖廠氣爆，4名員工因燒燙傷嚴重送往林口長庚，院方表示收治2男2女傷患，目前都在燒燙傷加護病房積極治療中。

勞檢處表示，今天安排遠東集團在桃園5個廠受檢，主要是遠東新觀音化纖廠，因為很新埔廠都是同樣的製程，因此特別針對昨天新埔廠爆炸的設備安排檢查，包括工作環境及勞動條件，到今天下午1點，各組勞檢人員還在不同的廠區檢查。

遠東集團新在桃園觀音工業區有遠東新化纖觀音廠1、2廠、染整廠，還有亞東石化為最上游專責供應原料，遠東新的原料就來自於亞東石化，同樣在觀音工業區另有亞東綠材、先進纖維公司，遠東新在內壢還有紡織廠，勞檢處針對和遠東新化纖製程5個廠區執行勞檢。

新竹 爆炸 遠東紡織廠

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