新埔化纖廠爆炸首聲明護股價？ 勞動黨批遠東新重財輕命

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死19傷。勞動黨痛批，遠東新世紀在事故後對社會大眾第一時間的反應的重點竟然是向投資市場表示財務營運無大礙急著護股價，「難道工安意外與人命不如金錢重要？」

勞動黨指出，新埔化纖廠過去6年內曾發生5次火災，皆是設備老舊欠維護，與相關技術人力出現斷層等問題所致，充分揭露遠東新世紀在追求經濟利益時犧牲勞工安全的脫法行徑，以及在組織文化與安全管理上的重大疏漏。

勞動黨強調，新埔化纖廠必須於停工期間徹底排除所有潛在危險因子，待確認安全無虞後方可復工。針對此次事故所造成的傷亡與損失，企業應立即提供充分賠償與生活協助，並依法對管理疏失負起應有責任。

同時，依據勞動部規定，若停工原因可歸責於企業，所有未受傷勞工於停工期間應依法照常發放工資，保障其基本生活權益，並防止人民群眾因空污等問題遭受進一步侵害。

勞動黨要求主管機關對新埔化纖廠過去屢次火災事故徹底調查，釐清事故連發的深層原因，並對相關責任人員採取嚴正處置措施，切實落實企業安全監督，杜絕類似悲劇重演。

對於在事故中遭受爆炸與火災影響的勞工，勞動黨要求立即展開全面健康評估，並督促企業全額負擔相關醫療費用，同時提供必要的治療、康復及心理輔導服務，確保受傷勞工獲得妥善照護，並嚴禁對職災勞工實施不當解僱。