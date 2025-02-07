快訊

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

獨／高雄驚悚殺人剝皮還分屍 狠心凶嫌一句話撇清恐怖行徑

新埔化纖廠爆炸 勞動黨願協助：遠東要負損害賠償責任

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
遠東新新埔化纖廠棉6場北廠房昨天發生道生油洩漏造成氣爆，該廠區被勒令停工，今天早上消防局到現場勘查火災事故。記者郭政芬／攝影
遠東新新埔化纖廠棉6場北廠房昨天發生道生油洩漏造成氣爆，該廠區被勒令停工，今天早上消防局到現場勘查火災事故。記者郭政芬／攝影

遠東新新埔化纖廠棉6場北廠房昨天發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇，勞動黨新竹縣議員羅美文曾經是遠東18年資深員工，他今天出面喊話，遠東要負起損害賠償的責任，傷者與死者家屬可來找勞動黨，他們願意協助工人後續賠償。

新埔化纖廠道生油曾經洩漏多次，但鍋爐爆炸是第一次發生，羅美文這兩天關切此事，到處奔走，他指出，今天花了一個上午向各單位機關詢問，要去關心死者、傷者的近況與需求，但卻無從得知，遠東公司果然巨大。此事發生可看到經營管理設施的缺失，遠東不僅要負業務過失的責任，除了醫療協助，也應有優惠撫卹的損害賠償，呼籲遠東公司不能逃避責任。

此外，他再次強調，這10年來6次火災，多次道生油外洩，造成附近居民困擾，遠東要檢討管路和設施老舊，以及內部人力問題，例如本勞與外勞的比例等，特別鍋爐是重點區，發生狀況時，控制室、大門警衛等各地將有警報器聲響，竟無人可立刻解決控制，多名員工們衝過去協助時，被氣爆波及才造成重大傷亡。

羅美文呼籲，勞基法是最低標準，遠東除了要給予工傷醫療、薪資等，此事損害到員工健康，要負起損害賠償的責任。對死者家屬來說，死者原可做到65歲，因此事喪失生命，不能僅以勞基法45個月的工資補償，要計算他的每月生產力、加薪等狀況，呼籲需要的傷者、死者家屬若有需求，勞動黨願意出面來協助。

勞動黨新竹縣議員羅美文曾經是遠東18年資深員工，他今天出面喊話，遠東要負起損害賠償的責任，傷者與死者家屬可來找勞動黨，他們願意協助工人後續賠償。記者郭政芬／攝影
勞動黨新竹縣議員羅美文曾經是遠東18年資深員工，他今天出面喊話，遠東要負起損害賠償的責任，傷者與死者家屬可來找勞動黨，他們願意協助工人後續賠償。記者郭政芬／攝影

新竹 爆炸 遠東紡織廠

延伸閱讀

遠東新新埔化纖廠爆炸釀2死19傷 職安署調查重點曝光

遠東新工廠爆炸 勒令停工 將調度海內外產線確保訂單供應

遠東新集團總動員 全球大安檢

遠東新新埔廠 商業火險保額150億元

相關新聞

新埔化纖廠爆炸 勞動黨願協助：遠東要負損害賠償責任

遠東新新埔化纖廠棉6場北廠房昨天發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇，勞動黨新竹縣議員羅美文曾經是遠東18年資...

遠東新新埔化纖廠爆炸釀2死19傷 職安署調查重點曝光

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死19傷。勞動部職安署今表示，調查重點將放在保溫管路...

遠東新新埔廠7年燒6次 圖解氣爆現場、工安災難重複發生

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠6日凌晨發生道生熱媒油外洩，值班工程師蔡柏瑋接近廠區查看時發生氣爆，被炸飛的鐵門壓住，當場死亡；值班主管張駿瑀也當場失去呼吸心跳，送醫不治。火災釀2死、4命危與15人輕重傷。

新聞眼／死神警告多次 輕忽終釀大禍

遠東新新埔化纖廠氣爆引發大火，立刻損失兩條年輕的寶貴生命，願還在和死神拔河的傷者能度過難關。這又是台灣工廠工安事故的一記...

專家示警：熱媒鍋爐管線 無法規標準

遠東新新埔化纖廠昨氣爆火警，疑因道生熱媒油洩漏釀災。專家表示熱媒油耐高溫，可重複使用，在化工廠房常見，平時管線巡檢很重要...

前員工質疑：機具老舊、人力訓練不足

新埔化纖廠氣爆不只新埔鎮民飽受驚嚇，連竹北市民也被震醒。過去七年該廠區釀六次火警，五年前道生油外洩、起火「臭翻大新竹」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。