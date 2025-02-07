新埔化纖廠爆炸 勞動黨願協助：遠東要負損害賠償責任

遠東新新埔化纖廠棉6場北廠房昨天發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇，勞動黨新竹縣議員羅美文曾經是遠東18年資深員工，他今天出面喊話，遠東要負起損害賠償的責任，傷者與死者家屬可來找勞動黨，他們願意協助工人後續賠償。

新埔化纖廠道生油曾經洩漏多次，但鍋爐爆炸是第一次發生，羅美文這兩天關切此事，到處奔走，他指出，今天花了一個上午向各單位機關詢問，要去關心死者、傷者的近況與需求，但卻無從得知，遠東公司果然巨大。此事發生可看到經營管理設施的缺失，遠東不僅要負業務過失的責任，除了醫療協助，也應有優惠撫卹的損害賠償，呼籲遠東公司不能逃避責任。

此外，他再次強調，這10年來6次火災，多次道生油外洩，造成附近居民困擾，遠東要檢討管路和設施老舊，以及內部人力問題，例如本勞與外勞的比例等，特別鍋爐是重點區，發生狀況時，控制室、大門警衛等各地將有警報器聲響，竟無人可立刻解決控制，多名員工們衝過去協助時，被氣爆波及才造成重大傷亡。