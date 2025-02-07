遠東新新埔化纖廠爆炸釀2死19傷 職安署調查重點曝光

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死19傷。勞動部職安署今表示，調查重點將放在保溫管路是否因時間劣化導致外洩，及廠房各項設施是否符合規定，昨天也與新竹縣消防局到現場勘查，由於調查需要深入，調查報告和勞檢結果還需要一些時間。

勞動部職安署副署長萬榮富指出，整起事故不排除是道生熱媒油管線因時間問題導致腐蝕或劣化，在管線老舊的情況下甚至有破裂，導致道生熱媒油洩漏，且洩漏後第一時間也沒有趕快遮斷，造成後續災害，「如果管線沒問題，也不可能漏那麼多」，且洩漏第一時間工廠端就要發現，如果第一時間防護都沒有辦法，那真的是有一連串的問題。

萬榮富表示，雖然管路沒有法規強制要求幾年要更換，但職安署仍有基準，就是業者平常就要檢測、測試，甚至一旦業者認為這個設備常有異常，自己就要加強管理，就像買車，政府不可能強制民眾車子開幾年就要報廢，但是會要求增加驗車的次數。

職安署指出，整起意外初判為熱煤油（道生油）洩漏後引起火災爆炸，實際發生原因，將進一步洽消防單位合作檢查及鑑定，後續將視檢查結果，依職業安全衛生法予以處分。

職安署表示，遭遇工安意外傷亡的21名勞工，均有投保勞工保險及職業災害保險，勞動署 將要求事業單位盡速處理後續職業災害補償及賠償等相關事宜，並通知新竹縣政府勞工處就職業災害勞工提供個案主動服務及家庭支持等服務，亦已洽請勞動力發展署協助辦理外籍移工之職災慰助。

勞動部職安署統計，新埔化纖廠2015年至2024年9年間，職安署共至新埔化纖進行149次勞動檢查，共開罰43次，累積罰鍰881萬元。

職安署說明，2015年6月12日，新埔化纖廠1名員工意外遭夾捲死亡，2016年7月29日，新埔化纖承攬商五福企業社員工遭堆高機撞死；2017年2月24日，新埔化纖廠有員工遭墜落、滾落物砸死；2020年4月2日，新埔化纖廠有員工被飛落物體砸死，4件重大工安意外，職安署均勒令停工，並各處最高30萬罰鍰。