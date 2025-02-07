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新聞眼／死神警告多次 輕忽終釀大禍

聯合報／ 記者郭政芬
遠東新新埔化纖廠氣爆引發大火，造成二死、四命危與十五人輕重傷。圖／新竹縣消防局提供
遠東新新埔化纖廠氣爆引發大火，造成二死、四命危與十五人輕重傷。圖／新竹縣消防局提供

遠東新新埔化纖廠氣爆引發大火，立刻損失兩條年輕的寶貴生命，願還在和死神拔河的傷者能度過難關。這又是台灣工廠工安事故的一記當頭棒喝，每次事故總會浮現樣態類似的肇禍原因，但往往淪於「今日公祭、明日忘記」的循環，業者、政府都難辭其咎。

新埔化纖廠算是老廠，這次工安事故是建廠以來最重大死傷。根據消防、工安紀錄，該廠區過去七年來火警六次，十五年來道生熱媒油外洩四次，職災死亡四人，可以說死神已連續警告多次，卻始終沒人認真對待廠內管線是否劣化，或安檢不夠謹慎，以致這次所有問題一次爆發，給廠區和員工致命一擊。

回顧過往多起廠房的重大工安意外，禍根常是工安管理不善，包含機件老舊、操作不慎、堆了過量或不該堆放的化學品等等。這次新埔化纖廠大火，廠區的道生油存量高達十四點八萬公升，是一般管制量的七十四倍，一旦發生意外，就成了不定時炸彈。這次事故原因有待釐清，但依過去的裁罰紀錄，十五年來四起道生油洩漏原因，包括輸送管線破裂、鍋爐異常和幫浦軸封故障等，對照昨天的氣爆意外，教人不寒而慄。

紡織業向來被視為高火災風險產業，廠區存放大量易燃原料，如棉花、纖維及布料等。生產過程使用多種高溫設備，若維護不當或操作失誤風險極高。

這次大火釀成重大死傷，又照往例勒令停工、開罰，職安署更嗆「停工到安全為止，沒有期限」；但試問，何以一再勒令停工、開罰，事故仍一再發生，且死傷愈演愈烈？是什麼樣的企業文化、官方的稽查機制讓隱患積累成致命的絕症？

新竹 爆炸 遠東紡織廠

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