專家示警：熱媒鍋爐管線 無法規標準

遠東新新埔化纖廠昨氣爆火警，疑因道生熱媒油洩漏釀災。專家表示熱媒油耐高溫，可重複使用，在化工廠房常見，平時管線巡檢很重要；該廠過去有洩漏事件，顯見工安管理有問題，國內對熱媒鍋爐管線未有法規標準，政府應重視。

大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺說，熱媒油鍋爐工作溫度極高，應選擇閃火點較高、抗氧化性較好的，還要有防爆排氣閥，管路間的接頭與排氣閥組件的止洩裝置等都很重要。

周中祺說，鍋爐設備有過熱保護裝置，在溫度和壓力異常時預警，仰賴定期保養及自動化偵測，才能讓保護機制正常運作；廠房須保持通風換氣，一旦洩漏，至少不會短時間蓄積高濃度可燃性氣體致災。

工業安全管理專長的龍華科技大學半導體工程系副教授許秀菱認為，該廠過去有道生油洩漏事件，顯見工安管理有問題。

許秀菱說，職安法規定熱媒鍋爐要每年定檢，但台灣對鍋爐的管線沒有相關規定，管線是否已老舊、該淘汰，一直沒有標準可循，如今發生疑似熱媒油外洩的重大職災，政府應正視並立法規範。