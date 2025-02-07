聽新聞
0:00 / 0:00

專家示警：熱媒鍋爐管線 無法規標準

聯合報／ 記者張裕珍林宛諭／連線報導
新竹縣遠東新世紀棉6場北廠房昨天凌晨發生疑似鍋爐爆炸後的大火，造成2死19輕重傷。記者黃羿馨／攝影
新竹縣遠東新世紀棉6場北廠房昨天凌晨發生疑似鍋爐爆炸後的大火，造成2死19輕重傷。記者黃羿馨／攝影

遠東新新埔化纖廠昨氣爆火警，疑因道生熱媒油洩漏釀災。專家表示熱媒油耐高溫，可重複使用，在化工廠房常見，平時管線巡檢很重要；該廠過去有洩漏事件，顯見工安管理有問題，國內對熱媒鍋爐管線未有法規標準，政府應重視。

大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺說，熱媒油鍋爐工作溫度極高，應選擇閃火點較高、抗氧化性較好的，還要有防爆排氣閥，管路間的接頭與排氣閥組件的止洩裝置等都很重要。

周中祺說，鍋爐設備有過熱保護裝置，在溫度和壓力異常時預警，仰賴定期保養及自動化偵測，才能讓保護機制正常運作；廠房須保持通風換氣，一旦洩漏，至少不會短時間蓄積高濃度可燃性氣體致災。

工業安全管理專長的龍華科技大學半導體工程系副教授許秀菱認為，該廠過去有道生油洩漏事件，顯見工安管理有問題。

許秀菱說，職安法規定熱媒鍋爐要每年定檢，但台灣對鍋爐的管線沒有相關規定，管線是否已老舊、該淘汰，一直沒有標準可循，如今發生疑似熱媒油外洩的重大職災，政府應正視並立法規範。

新竹 爆炸 遠東紡織廠

延伸閱讀

美中關稅戰 專家：特斯拉等美企恐淪中國談判籌碼

大批居民出逃…希臘桑托里尼島凌晨連7震 專家驚：前所未見

中又一頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

新竹氣爆釀重大傷亡 消防專家：熱媒油選用及管線巡檢均是關鍵

相關新聞

7年6火災！新竹遠東新化纖廠氣爆 2死19傷

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨凌晨發生道生熱媒油外洩，值班工程師蔡柏瑋接近廠區查看時發生氣爆，被炸飛的鐵門壓住，當...

才到門口…工程師炸飛慘死 移工顫抖：一團火燒過來 很燙、很痛

遠東新新埔化纖廠氣爆釀重大死傷，死者蔡柏瑋、張駿瑀都是工程師，未料值夜班遭逢死劫。家屬接獲噩耗趕赴殯儀館、醫院，當場淚崩...

新聞眼／死神警告多次 輕忽終釀大禍

遠東新新埔化纖廠氣爆引發大火，立刻損失兩條年輕的寶貴生命，願還在和死神拔河的傷者能度過難關。這又是台灣工廠工安事故的一記...

專家示警：熱媒鍋爐管線 無法規標準

遠東新新埔化纖廠昨氣爆火警，疑因道生熱媒油洩漏釀災。專家表示熱媒油耐高溫，可重複使用，在化工廠房常見，平時管線巡檢很重要...

前員工質疑：機具老舊、人力訓練不足

新埔化纖廠氣爆不只新埔鎮民飽受驚嚇，連竹北市民也被震醒。過去七年該廠區釀六次火警，五年前道生油外洩、起火「臭翻大新竹」，...

竹縣遠東紡織廠6年燒5次 綠議員批：欠新竹縣民一個道歉

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。民進黨籍新竹縣議員蔡蕥鍹痛批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。