前員工質疑：機具老舊、人力訓練不足

新埔化纖廠氣爆不只新埔鎮民飽受驚嚇，連竹北市民也被震醒。過去七年該廠區釀六次火警，五年前道生油外洩、起火「臭翻大新竹」，這次又氣爆釀死傷，地方怨聲載道。曾為該廠區資深員工的勞動黨縣議員羅美文質疑是人力不足訓練不夠、加上機具老舊，才導致爆炸。

新埔化纖廠連年火警、汙染、工安意外頻傳，已讓住戶居不安寧。有居民表示，火災頻頻發生，讓人相當惶恐，飄散的刺鼻氣味，更讓人很想搬家。

羅美文說，近年人力太精簡，資深員工都退休了，應追究設備是否換新、訓練是否足夠，「發生這事情非常不應該，鍋爐是非常危險場所，內部有許多警報器和預警設施，怎麼會爆炸，無法想像」。

羅美文說，因氣壓異常、阻塞或超壓，警報器鳴響，員工無法調整與應變，可能訓練不足，加上廠區老舊，多次發生道生油外洩，應徹底檢討改善。

竹縣消防局統計，新埔化纖廠二○一八年至今，共六次火警，幾乎一年一燒，前五次起火處集中在作業機台、冷卻水塔，起火原因分別為機械材質不良、施工焊接不慎、機械操作不當等。

二○一九年一月，承包商未按ＳＯＰ施工，焊接時造成管線燃燒，引發工廠大火，黑煙瀰漫，不止新埔、竹北可見，遠從新竹市公道五路都目睹濃濃黑煙直竄天際。二○二○年九月工廠內水煤爐幫浦故障，當時即為道生熱媒油外洩釀火災，酸臭味漫出，多人身體不適，甚至連苗栗都被臭到。

新竹縣環保局表示，該廠區因道生油外洩遭裁罰有四起，二○一○年冷卻水池混入道生油、二○一四年七月輸送管線法蘭破裂、二○一九年鍋爐異常、二○二○年水媒漿鍋爐區所屬幫浦軸封故障。

勞動部職安署也統計，該廠區過去十年還有四件重大工安意外釀四死，有員工遭夾捲死亡、承攬商遭堆高機撞死、員工因墜落和飛落物體砸死等。