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才到門口…工程師炸飛慘死 移工顫抖：一團火燒過來 很燙、很痛

聯合報／ 記者黃羿馨吳傑沐王駿杰郭政芬林海齊瑞甄／連線報導
遠東新新埔化纖廠棉六廠氣爆後毀損嚴重，天花板被震垮，鐵架扭曲變形、機械設備全傾倒在地。圖／新竹縣消防局提供
遠東新新埔化纖廠棉六廠氣爆後毀損嚴重，天花板被震垮，鐵架扭曲變形、機械設備全傾倒在地。圖／新竹縣消防局提供

遠東新新埔化纖廠氣爆釀重大死傷，死者蔡柏瑋、張駿瑀都是工程師，未料值夜班遭逢死劫。家屬接獲噩耗趕赴殯儀館、醫院，當場淚崩。卅五歲蔡柏瑋留下妻子與兩名幼女，家屬悲憤要廠方負責，不捨妻女三人未來該如何是好。四十三歲張駿瑀家屬傷心過度不受訪。

廿一名死傷者全是新埔化纖廠夜班人員，其中十二人為外籍移工。一名移工有多處燒傷，送醫後回想事發當時情況，仍顫抖不止。移工說，當時就是一團火燒起來，火勢很猛，聲音很大，完全來不及反應，只能和大家一起往外逃，但身體還是被燒到，「很燙、很痛」。

蔡柏瑋在化纖廠近九年，擔任現場工程師，昨凌晨值班，因接獲內部火警發報系統警訊前往查看，才走到廠區門口就被氣爆噴飛，身體被炸飛的一扇鐵門壓住，臟器外露喪命。

蔡柏瑋留下妻子、兩幼女

蔡柏瑋慘死，直接被送往新竹市立殯儀館相驗。蔡已婚，和妻子育有兩名女兒，年紀尚小都還在念幼兒園，在等候檢察官偵詢期間，蔡妻入內看了丈夫最後一面，出來後忍不住淚崩，稍微平復情緒後，對媒體表示不便回應。

蔡柏瑋的姑姑氣憤表示，怎麼可能一開門就氣爆把人炸死，請廠方不要撇清工安責任。蔡的大伯也不捨地說，姪子很小就跟他們一起生活，很乖很懂事，在台北的科大讀完化工碩士，出社會就進新埔化纖廠工作，九年來都很平順，「很難接受他就這樣走了！」

張駿瑀剛升職值班遇難

另名死者張駿瑀有四年資歷，去年剛升職，昨天是值班主管，同樣接獲火災警報後前往廠區查看，也遭遇氣爆被炸飛，他現場失去呼吸心跳，送醫傷重不治。

遠東新昨發重訊表示，除造成社會不安對民眾致歉外，也會竭力協助死亡員工家屬做好相關撫卹及善後，對受傷員工全力救治及照顧。

遠東新：擔心系統性問題

針對廠區七年六次火警，遠東新指出，次數過於頻繁，雖然該廠區是老廠區，但不能因此視為正常，內部也很擔心是否為系統性問題，為避免內部人員檢視有盲點，事後會找外部專家完整評估遠東新的海內外廠區，立即改善。

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