7年6火災！新竹遠東新化纖廠氣爆 2死19傷

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨凌晨發生道生熱媒油外洩，值班工程師蔡柏瑋接近廠區查看時發生氣爆，被炸飛的鐵門壓住，當場死亡；值班主管張駿瑀也當場失去呼吸心跳，送醫不治。火災釀二死、四命危與十五人輕重傷，氣爆起火原因待查。

勞動部職安署昨已勒令廠區停工，且停工沒有期限，調查後將依法開罰。新竹地檢署主任檢察官邱志平等人，昨下午現勘蒐證；邱表示，若有違法事證將嚴辦，並追究刑事責任。

新埔化纖廠這起火災是七年來第六次，另依新竹縣消防局統計，廠區道生油外洩事件，十五年來發生四起，其中五年前油氣外洩時，大量苯基化合物隨氣流擴散，後來也引發大火。

職安署統計，該廠從二○一五年迄今，勞檢一四九場次，違規四十三場，累計挨罰八八一萬元。十年來有四次重大職災案件，四人死亡，皆被勒令停工開罰卅萬元。十五年來也被新竹縣環保局稽查空汙、水汙等廿三件違規，開罰四一八萬餘元。

遠東新工廠氣爆，由於火勢猛烈，消防人員花了十小時才撲滅。圖／新竹縣消防局提供

遠東新昨天表示，待鑑定事故原因後，會立即找外部環安衛專家，針對所有廠區做完整評估，需要改善的就會立即改善。廠房及設備損失尚在估計中。

新埔化纖廠氣爆威力驚人，附近居民表示，凌晨聽到巨響，以為是大地震，看見化纖廠冒出濃煙直竄天際，隨後聽見多輛消防車、救護車呼嘯而過，連遠在竹北的民眾都聽得見。

新竹縣消防局派出卅五車、七十三人到場灌救。警消描述廠區道生油氣外洩後積蓄在空氣中，「就像瓦斯外洩般」，加上廠區機具運轉產生火花，瞬間引發氣爆，廠房機具、天花板管線遭炸毀，輕鋼架、機具散落一地，多名工人被倒塌的鋼架壓住受困。

消防人員說，現場滿目瘡痍，棉六廠鐵門炸飛，當時聽到警報聲前去查看的卅五歲工程師蔡柏瑋，當場被炸飛，被發現時臟器外露已死亡；四十三歲張駿瑀也被波及，倒在廠區外無呼吸心跳，送醫不治。

蔡柏瑋家屬趕赴殯儀館，指責「哪有一開門就氣爆，廠方不要撇清責任」。張駿瑀家屬則不接受訪問。

現場有七名本國籍、十二名外國籍員工，被爆炸高溫、火焰燒燙傷，也有人被爆炸噴射的玻璃和金屬碎片穿刺造成撕裂傷，其中二名女性、二名男性員工命危。

勞動部職安署副署長萬榮富現場說，事發時棉六廠火災警報大響，中控室發現異常，通知廠內員工應變，但處理過程發生爆炸，不排除是工廠道生熱媒油管線劣化或腐蝕所致，已勒令停工，直到安全為止。

新竹縣消防局表示，該廠區每年消防安檢都合格，上次檢查是去年九月六日；去年十一月的年度消防安全設備檢修申報也合格。至於廠區的公共危險物品，一樓有鍋爐、熱媒油等機器，二樓有乙二醇共三槽，三、四樓都有熱媒油、聚合物，去年四月檢查合格。