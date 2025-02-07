遠東新新埔廠 商業火險保額150億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

遠東新（1402）新埔廠爆炸事件後，造成二死五重傷及14人輕傷，遠東新世紀對外表示廠房及設備損失尚在估計中。

據了解，該廠的商業火險保單是由多家產險公司共保，保額是150億元，主辦業者是富邦產險，對此富邦產表示，「不針對個案說明」。

據產險同業指出，遠東集團的保單因為保額太大，所以由一家主辦及其他產險公司以不同比例共同承保；若發生損失，則由共保公司依比例攤賠。

依照這次遠東新世紀新埔化纖廠的保單，商業火險主要是由多家產險公司共保。其中富邦產險占25%、國泰產險占22%、華南產10%、兆豐產9%、新光產8%、第一產8%、台產6%、旺旺友聯6%、泰安3%、南山2%、和泰1%，富邦產為主辦公司，保額高達150億元。

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