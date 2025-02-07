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遠東新集團總動員 全球大安檢

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

遠東新世紀新埔廠昨日凌晨發生氣爆事件，造成多人死傷後，集團從上到下動起來，將啟動全球廠房大安檢，務必達到安全第一的標準。

遠東新（1402）昨（6）日表示，發生火災事故的廠房正在調查起火原因，尚無法確認造成事故的環節為何，但遠東新將針對海內外共20多座廠區，委請第三方外部專家進行全面檢視。

遠東新表示，發生氣爆事件的新埔廠區是公司歷史最悠久的廠區，已有50多年歷史，至於發生事故的機台設備，最早是在30多年前安裝，但是歷年來也曾多次汰舊換新。

除新埔廠區之外，遠東新在美國、中國大陸、日本、越南等國的廠區最多僅有20多年的歷史，但是遠東新仍決定委請外部專家一次性進行全面查廠檢視，將所有製程、 環安、軟硬體及作業流程重新查過，做為後續改善的依據。

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