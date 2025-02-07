遠東新工廠爆炸 勒令停工 將調度海內外產線確保訂單供應

遠東新（1402）位於新埔鎮的化纖廠昨（6）日發生爆炸並引發火災，截至昨日為止，共有21人送醫救治，後導致兩人死亡、五人重傷及14人輕傷。勞動部昨日依法對遠東新勒令停工。據悉，這是該廠自2019年以來第五起火警事故。

遠東新新埔廠昨日凌晨2點53分發生氣爆事件，遠東新說，立即通報消防隊進廠協助，火勢於3點半左右撲滅。此次事故發生於聚酯棉廠房，起因為保溫管路洩漏導致氣爆，影響聚酯棉與聚酯絲生產設備，受影響產線的日產能約160噸。遠東新說，此次事故對整體生產營運影響有限，財產亦已投保全險，因此對財務業務無重大影響。

圖／經濟日報提供

遠東新強調，將竭力協助死亡員工家屬做好相關撫卹及善後工作，對於受傷員工全力進行救治及照顧。

對此，勞動部職業安全衛生署昨日赴現場檢查，初判為熱煤油洩漏後引起火災爆炸，為避免災害擴大，已依法勒令停工。

勞動部職安署昨日公布歷年遠東新世紀在工安方面紀錄。自2015年起迄今，勞檢檢查149場次，被罰43次，罰鍰共881萬元。在昨日爆炸事件前，有四次發生員工死亡的重大工安災害事件，都是因為被夾、被捲、被撞、墜落、物體飛落所致。

遠東新表示，目前該廠受影響產線已停工，但尚未收到主管機關的正式停工通知，因此具體停工範圍仍待確認。內部評估，若僅目前停工的產線，占整體聚酯棉及聚酯絲產能僅個位數百分比，營收影響則不到1%。

另，針對停工對生產面的影響，遠東新有海內外其他化纖產線可調度支應，包括觀音廠、上海廠、越南廠等，另一方面也還有一個月以上的庫存，確保客戶訂單不受影響。

儘管此次事故影響有限，然而，新埔化纖廠六年內已發生五次火警，工安問題引發市場關注。過去火警紀錄包括2019年戶外儲槽起火、2020年熱媒油洩漏後發生火警、2022年機械故障導致失火，以及2024年11月因排氣風車故障引發火災。

遠東新長期積極布局聚酯產業，隨著ESG（環境、社會、公司治理）標準日趨嚴格，市場對企業安全管理的要求也更高。此次新埔廠火災雖未對營運造成重大影響，但頻繁發生的事故恐損及企業形象，未來如何強化安全管理、降低工安風險，將成為市場關注焦點。