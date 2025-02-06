竹縣遠東紡織廠6年燒5次 綠議員批：欠新竹縣民一個道歉

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。民進黨籍新竹縣議員蔡蕥鍹痛批，紅頂商人只顧賺錢，卻要縣民長年承受空汙和工安管理不當問題，6年5次火警事件，到現在燒出人命，「欠新竹縣民一個道歉！」

蔡蕥鍹今天下午趕赴現場瞭解後續處理進度，遇到同樣趕往現場的勞動部職安署副署長萬榮富，針對本次重大死傷事件，萬榮富要求即刻勒令停工，在事故鑑定報告未出爐前不得復工。

職安署發布新聞稿表示，新埔化纖廠已造成2人死亡，均為台灣籍，另有19 人輕重傷，台灣籍佔7人、外國籍12人，職安署第一時間已指派副署長萬榮富及北區職業安全衛生中心主任曹常成到場檢查，為避免災害擴大，已依法勒令停工。

職安署指出，整起意外初判為熱煤油（道生油）洩漏後引起火災爆炸，實際發生原因，將進一步洽消防單位合作檢查及鑑定，後續將視檢查結果，依職業安全衛生法予以處分。

職安署表示，遭遇工安意外傷亡的21名勞工，均有投保勞工保險及職業災害保險，勞動署 將要求事業單位盡速處理後續職業災害補償及賠償等相關事宜，並通知新竹縣政府勞工處就職業災害勞工提供個案主動服務及家庭支持等服務，亦已洽請勞動力發展署協助辦理外籍移工之職災慰助。

蔡蕥鍹痛批，每每新埔化纖廠發生事故，縣府總重重拿起輕輕放下，目前事故鑑定報告尚未出爐，復工計畫未獲核准前不准再度動工，若動工就應直接移送司法單位偵辦，歷年來新埔化纖廠已發生數起因人員未依規作業及設備異常導致的火警、空氣汙染事故。

蔡蕥鍹指出，2019年，承包商未依SOP作業，造成管線燃燒起火；2020年，水煤漿鍋爐泵浦軸封故障，導致道生油氣外洩引發火警及空汙問題；2022年，機械故障釀失火；2024年，排氣風車故障起火，以及今天爆炸釀2死。

蔡蕥鍹指出，工廠的職安風險管理除避免人員暴露在高風險場所中，更應極力降低環境負擔。她將持續針對工廠規範、環境汙染等監督，期盼還給新竹縣民乾淨安全的環境。