遠東紡織廠氣爆釀2死 檢方現勘成立專案小組調查

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。新竹地檢署主任檢察官邱志平、外勤檢察官周文如下午3時至新埔化纖廠現勘。邱志平強調，若有違法事證將依法嚴辦，並追究相關刑事責任。

新竹地檢署主任檢察官邱志平、外勤檢察官周文如今天上午先後到新竹市立殯儀館、新竹台大分院新竹醫院相驗不幸罹難的班主管蔡柏瑋、現場工程師張駿瑀，下午3點過後抵達新埔化纖廠現勘，初步了解爆炸意外可能的原因，以及死者遇害時所在相對位置等，前後約蒐證2小時。

邱志平受訪時指出，新竹地檢署高度關注本次重大工安事件，已迅速指示成立專案小組，全面釐清事故原因，若有違法事證將依法嚴辦，並追究相關刑事責任，同時竹檢亦啟動司法關懷機制，請犯罪被害人保護協會關懷家屬，並提供必要的支持與協助。

至於新埔化纖廠氣爆單純是意外或是人為疏失？邱志平表示，因偵查不公開，暫時無法對外說明。