快訊

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

學不乖？竹縣遠東紡織廠爆黑歷史10年6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

Zenfone 12 Ultra支援eSIM變旅拍神器！AI功能滿滿台味一次看 LINE也能用AI通話即時口譯

竹縣遠東紡織廠氣爆 楊文科：全力助傷者與家屬度過難關

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹縣遠東新新埔化纖廠今晨發生道生油洩漏導致氣爆意外，縣長楊文科一早趕赴現場關心。記者黃羿馨／攝影
新竹縣遠東新新埔化纖廠今晨發生道生油洩漏導致氣爆意外，縣長楊文科一早趕赴現場關心。記者黃羿馨／攝影

新竹縣遠東新新埔化纖廠今晨發生道生油洩漏導致氣爆意外，縣長楊文科趕赴現場關心，隨後召開跨局處會議，指示社會處與勞工處慰問死傷者與家屬，發放緊急救助金，後續協助受傷勞工各項補助申請，務必協助傷者與家屬度過難關，同時配合勞動部職業安全衛生署及新竹地檢署調查意外原因，找出原因強力監督遠紡確實改善。

楊文科表示，目前尚不確定意外發生的真正原因，針對遠東新新埔化纖廠近年屢次發生事故，這次更造成重大傷亡，已要求縣府各局處全力配合職安署調查，找出問題所在，強力監督該廠，同時也特別關心廠房設備管線或人員管理是否有問題，該更新就要更新，該改善就要改善，絕不能再發生類似憾事。

縣消防局長陳中振說明，遠東新世紀紡織廠在消防安檢、申報、消防計畫提報、消防編組演練等均合格，最近一次安檢在去年9月，符合規定，最近一次消防編組演練則在去年12月，均正常合格。今晨道生油洩漏時，廠內消防警報等設備均正常作動，廠區也啟動消防編組救災，因隨後發生爆炸，人員便緊急疏散。目前火調人員已進駐火場，配合相關單位調查。

環保局長蕭宏杰指出，環保局在火場周邊設置7個微型空品監測器持續監控空氣品質，上午9點許監測到揮發性有機物略高，之後就下降。依照現況盛行風模擬，火災造成空污往竹北和新竹市東區擴散，民眾出門建議戴口罩，由於熱往上擴散，地面區域影響不大，檢測數據均正常。

社會處長陳欣怡表示，兩位死亡民眾會各發放30萬元救助金，對於受傷住院者，也會發放各1萬元救助金，希望在第一時間能夠幫助到死傷者和家屬，目前已調派社工聯繫訪視死者家屬和傷者，了解其實際狀況和需求，全力協助度過難關。

勞工處長劉家滿說明，勞檢部分由勞動部職安署負責，照顧職災勞工部分，將協助死亡勞工家屬申請勞動部慰問金10萬元，及雇主應給予的死亡補償等。受傷勞工則協助醫療費用補償和工資補償等相關補助，對於外籍移工也會盡全力協助申請相關補助，未來若職災歸責於雇主的疏失，則會協助依民法向雇主請求損害賠償。

新竹 楊文科 氣爆 遠東紡織廠

延伸閱讀

竹縣遠東紡織廠爆炸起火 楊文科曝氣爆原因：道生油洩漏

開工團拜 楊文科：縣府開源節流、人均負債比桃竹苗最低

賴清德赴新豐池和宮參香 祈願台海穩定大家守護台灣

年初一到峨眉隆聖宮參拜 楊文科祈求新年風調雨順

相關新聞

學不乖？竹縣遠東紡織廠10年釀6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。勞動部職安署統計，新埔化...

竹縣遠東紡織廠6年燒5次 綠議員批：欠新竹縣民一個道歉

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。民進黨籍新竹縣議員蔡蕥鍹痛批，...

遠東紡織廠氣爆釀2死 檢方現勘成立專案小組調查

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。新竹地檢署主任檢察官邱志平、外...

竹縣遠東紡織廠氣爆 楊文科：全力助傷者與家屬度過難關

新竹縣遠東新新埔化纖廠今晨發生道生油洩漏導致氣爆意外，縣長楊文科趕赴現場關心，隨後召開跨局處會議，指示社會處與勞工處慰問...

新竹遠東紡織廠氣爆炸飛鐵捲門 員工嘆：損壞程度建廠以來最嚴重

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。爆炸前蔡姓班主管聽聞警報...

遠東紡織廠6年5次火警 王婉諭轟「竹縣無作為」消防局這樣說

新竹縣新埔遠東新世紀化學纖維總廠氣爆造成2死19傷，時代力量黨主席王婉諭今天說，此廠區過去6年內發生5次火警，質疑竹縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。