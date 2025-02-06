竹縣遠東紡織廠氣爆 楊文科：全力助傷者與家屬度過難關

新竹縣遠東新新埔化纖廠今晨發生道生油洩漏導致氣爆意外，縣長楊文科趕赴現場關心，隨後召開跨局處會議，指示社會處與勞工處慰問死傷者與家屬，發放緊急救助金，後續協助受傷勞工各項補助申請，務必協助傷者與家屬度過難關，同時配合勞動部職業安全衛生署及新竹地檢署調查意外原因，找出原因強力監督遠紡確實改善。

楊文科表示，目前尚不確定意外發生的真正原因，針對遠東新新埔化纖廠近年屢次發生事故，這次更造成重大傷亡，已要求縣府各局處全力配合職安署調查，找出問題所在，強力監督該廠，同時也特別關心廠房設備管線或人員管理是否有問題，該更新就要更新，該改善就要改善，絕不能再發生類似憾事。

縣消防局長陳中振說明，遠東新世紀紡織廠在消防安檢、申報、消防計畫提報、消防編組演練等均合格，最近一次安檢在去年9月，符合規定，最近一次消防編組演練則在去年12月，均正常合格。今晨道生油洩漏時，廠內消防警報等設備均正常作動，廠區也啟動消防編組救災，因隨後發生爆炸，人員便緊急疏散。目前火調人員已進駐火場，配合相關單位調查。

環保局長蕭宏杰指出，環保局在火場周邊設置7個微型空品監測器持續監控空氣品質，上午9點許監測到揮發性有機物略高，之後就下降。依照現況盛行風模擬，火災造成空污往竹北和新竹市東區擴散，民眾出門建議戴口罩，由於熱往上擴散，地面區域影響不大，檢測數據均正常。

社會處長陳欣怡表示，兩位死亡民眾會各發放30萬元救助金，對於受傷住院者，也會發放各1萬元救助金，希望在第一時間能夠幫助到死傷者和家屬，目前已調派社工聯繫訪視死者家屬和傷者，了解其實際狀況和需求，全力協助度過難關。

勞工處長劉家滿說明，勞檢部分由勞動部職安署負責，照顧職災勞工部分，將協助死亡勞工家屬申請勞動部慰問金10萬元，及雇主應給予的死亡補償等。受傷勞工則協助醫療費用補償和工資補償等相關補助，對於外籍移工也會盡全力協助申請相關補助，未來若職災歸責於雇主的疏失，則會協助依民法向雇主請求損害賠償。