學不乖？竹縣遠東紡織廠10年釀6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。勞動部職安署統計，新埔化纖廠2015年至2024年間，勞檢共遭裁罰43次，累積罰鍰881萬元，並釀4人死亡，加上今天2死意外，10年來共釀6死。

勞動部職安署副署長萬榮富今天至新埔化纖廠勘查，萬榮富表示，整起事故不排除是工廠道生熱媒油管線因老舊問題導致腐蝕或劣化，加上道生熱媒油操作溫度達285度以上，但爆炸原因與起火點仍要待消防調查釐清，目前首要處理的是停工，後續除找出事發原因，也會依法開罰。

勞動部職安署統計，新埔化纖廠2015年至2024年9年間，職安署共至新埔化纖進行149次勞動檢查，共開罰43次，累積罰鍰881萬元。