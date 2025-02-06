學不乖？竹縣遠東紡織廠10年釀6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬
新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。勞動部職安署統計，新埔化纖廠2015年至2024年間，勞檢共遭裁罰43次，累積罰鍰881萬元，並釀4人死亡，加上今天2死意外，10年來共釀6死。
勞動部職安署副署長萬榮富今天至新埔化纖廠勘查，萬榮富表示，整起事故不排除是工廠道生熱媒油管線因老舊問題導致腐蝕或劣化，加上道生熱媒油操作溫度達285度以上，但爆炸原因與起火點仍要待消防調查釐清，目前首要處理的是停工，後續除找出事發原因，也會依法開罰。
勞動部職安署統計，新埔化纖廠2015年至2024年9年間，職安署共至新埔化纖進行149次勞動檢查，共開罰43次，累積罰鍰881萬元。
職安署說明，2015年6月12日，新埔化纖廠1名員工意外遭夾捲死亡，2016年7月29日，新埔化纖承攬商五福企業社員工遭堆高機撞死；2017年2月24日，新埔化纖廠有員工遭墜落、滾落物砸死；2020年4月2日，新埔化纖廠有員工被飛落物體砸死，4件重大工安意外，職安署均勒令停工，並各處最高30萬罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言