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學不乖？竹縣遠東紡織廠爆黑歷史10年6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

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學不乖？竹縣遠東紡織廠10年釀6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
遠東化纖棉六廠氣爆閃燃，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛，廠房外部地面散落著大量玻璃碎片、金屬片、機具碎片。圖／新竹縣消防局提供
遠東化纖棉六廠氣爆閃燃，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛，廠房外部地面散落著大量玻璃碎片、金屬片、機具碎片。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。勞動部職安署統計，新埔化纖廠2015年至2024年間，勞檢共遭裁罰43次，累積罰鍰881萬元，並釀4人死亡，加上今天2死意外，10年來共釀6死。

勞動部職安署副署長萬榮富今天至新埔化纖廠勘查，萬榮富表示，整起事故不排除是工廠道生熱媒油管線因老舊問題導致腐蝕或劣化，加上道生熱媒油操作溫度達285度以上，但爆炸原因與起火點仍要待消防調查釐清，目前首要處理的是停工，後續除找出事發原因，也會依法開罰。

勞動部職安署統計，新埔化纖廠2015年至2024年9年間，職安署共至新埔化纖進行149次勞動檢查，共開罰43次，累積罰鍰881萬元。

職安署說明，2015年6月12日，新埔化纖廠1名員工意外遭夾捲死亡，2016年7月29日，新埔化纖承攬商五福企業社員工遭堆高機撞死；2017年2月24日，新埔化纖廠有員工遭墜落、滾落物砸死；2020年4月2日，新埔化纖廠有員工被飛落物體砸死，4件重大工安意外，職安署均勒令停工，並各處最高30萬罰鍰。

勞動部職安署統計，新埔化纖廠2015年至2024年間，勞檢共遭裁罰43次，累積罰鍰881萬元，並釀4人死亡，加上今天2死意外，10年來共釀6死。圖／職安署提供
勞動部職安署統計，新埔化纖廠2015年至2024年間，勞檢共遭裁罰43次，累積罰鍰881萬元，並釀4人死亡，加上今天2死意外，10年來共釀6死。圖／職安署提供
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死14輕重傷，勞動部職安署副署長萬榮富到場受訪。記者黃羿馨／攝影
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棉六廠氣爆閃燃爆炸當下威力驚人，地面滿是爆炸散落的碎片。圖／新竹縣消防局提供
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工安 新竹 氣爆 遠東紡織廠

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