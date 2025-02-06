新竹遠東紡織廠氣爆炸飛鐵捲門 員工嘆：損壞程度建廠以來最嚴重

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。爆炸前蔡姓班主管聽聞警報前往察看，未料走到廠區門口就發生爆炸，由於威力猛烈，蔡姓班主管與值班的張姓工程師當場被炸飛，蔡男臟器外露，當場死亡。

新竹縣消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，派遣35車73人趕往現場，消防人員出動6水線搶救，直到中午12點3分，歷經10小時火勢才完全熄滅，燃燒面積1000平方公尺、損失金額約1500萬。

遠東新世紀股份有限公司事業關係室資深經理陳金新受訪指出，今晨2時許，主要生產聚脂棉的棉六廠突然發出警報，當班主管蔡男前往察看，不料走到棉六路時，廠房突然氣爆，直接當場身亡。

警消轉述，警報響時，廠內員工立即啟動消防自衛編組並接到領班指令分別前往棉六廠集合查看，當時廠區也有值班的員工在2樓工作，洩漏的道生油汽化蓄積在空氣中，「若要打比方就像瓦斯外洩一樣」。

警消指出，後來疑因廠區機具運轉產生火花，瞬間整個棉六廠氣爆閃燃，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛，廠房外部地面散落著大量玻璃碎片、金屬片、機具碎片連鐵皮屋頂鋼架都散落一地，有員工因此被散落的鋼架壓住，連離爆炸地點有距離的員工也被衝擊波震到骨折。

至於室內損毀更為嚴重，天花板管線被震垮，鐵工廠鐵架扭曲變形、機械設備全都傾倒在地，出入口被炸飛的殘骸堆滿，地面滿是碎片。

新竹縣消防局到場後，立即分成4小組從工廠各方地毯式搜救，棉六路爆炸最為嚴重，連工廠鐵門都被炸飛，消防人員在此發現9人傷勢嚴重，包括蔡姓班主管，當場臟器外露無生命跡象；另在重九科門口發現無生命跡象的張姓工程師，重九科至絲七科段，共發現約12人，多為燒燙傷還能行走的工作人員，至於水媒漿廠無人傷亡，傷害最小。遠東化纖人員也透露，損壞程度堪稱建廠以來最嚴重的一次。